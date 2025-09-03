米上場企業、バイナンスコイン追加購入｜保有量40万BNB迫る

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 3, 2025

米ナスダック上場およびのバイナンスコイン（BNB） 投資企業のCEAインダストリーズ（BNC）は2日、3万8,888 BNBを追加購入を明かした。

今回の購入額は、約3,300万ドルに相当する。

これにより、同社のBNB保有総数は38万8,888 BNB、時価総額は約3億3,000万ドルとなった。

同社は、この戦略的な購入が世界最大の企業BNB財務としての地位を固めるものだと述べている。

事業転換とBNBへの集中

CEAインダストリーズは、以前はVAPEホールディングスとして知られ、農業関連の環境制御システムやニコチン製品を手掛けていた。

しかし、2025年7月に大きな戦略転換を実行。同社は事業内容を、BNBを主軸とする暗号資産（仮想通貨）保有企業へと変更。

ナスダックのティッカーシンボルもVAPEからBNCへと変わった。

この動きは継続的であり、2025年8月にも20万BNBを1億6,000万ドルで購入している。今回の購入は、BNBへの強いコミットメントを改めて示す形となった。

BNB買い増しの背景と今後の展望

同社の積極的なBNB蓄積戦略は、BNBエコシステムの成長が背景にある。

BNBは最近、サイクル最高値の900ドルに達するなど、好調な市場パフォーマンスを見せている。

また、BNBチェーンは、分散型金融（DeFi）プロトコルにロックされた総額が120億ドルを超え、トークン供給量は減少傾向にある。

デイリーアクティブアドレス数は200万から250万、トランザクション数は1,000万から1,400万に達し、2025年4月から約3倍に増加した。

CEAインダストリーズのデビッド・ナムダルCEOは、「BNBには巨大な未開発の可能性がある」と述べ、ステーキングやガバナンスにおける実用性が機関投資家の需要を喚起していると強調した。

この戦略は、投資会社10Xキャピタルとバイナンスのチャンポン・ジャオ氏が設立したYZi Labsが主導する5億ドルの私募によって支えられている。

同社は2025年末までにBNB総供給量の1%（約140万BNB）を保有するという長期目標を掲げる。これは、現在の市場価格で約12億ドルに相当する規模だ。

ナムダル氏は「我々の信念を増幅させ、目標達成を加速させる」と語っている。