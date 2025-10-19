BNBチェーンのFour.Meme、トークン名保護機能を導入

BNBチェーン基盤のFour.Memeは18日、トークン名の重複を防ぐトークン名保護機能を導入した。

Four.Memeは、BNBチェーン上でミームコインをローンチするためのプラットフォームで、2024年半ばにサービスを開始した。

同プラットフォームは、プレセールや特定の参加者への割り当てを排除したフェアローンチモデルを採用している。

🔥 New Feature Live: Token Name Protection



To keep launches fair and simple, https://t.co/IRnIR1BwDd now blocks duplicate or similar names in Fair Mode.



📘 Feature Highlights

• When a token reaches 100+ holders during its bonding curve phase, its ticker and name will be… https://t.co/ipFt1GSbRb — Four.Meme (@four_meme_) October 18, 2025

トークン名の重複と混乱を防止

今回発表されたトークン名保護機能は、トークン発行における公平性を高め、名称の混乱を防ぐことを目的としている。

このシステムでは、ある条件を満たすと自動的に72時間の保護期間が適用される。

その条件とは、フェアモードのボンディングカーブ段階にあるプロジェクトが100人以上の保有者を獲得することだ。



この保護期間中、プラットフォーム上では同一または類似した名称やティッカーシンボルを持つ新しいトークンの作成が禁止される。

システムはフェアモードとフリーモードの両方を横断してチェックを行い、プラットフォーム全体での名称の重複を防止する仕組みだ。

Four.Memeの公式声明によると、この機能は、よりクリーンで透明性の高いミーム作成環境を維持するために設計された。

また、各プロジェクトが独自のアイデンティティを確保できるようにすることも目的としている。

同社は急速に成長するミームコイン市場で問題となっている名称の混乱に対し、対策を講じている。

模倣トークン問題への対応と今後の展望

この新機能は、ある懸念に対応するために導入される。

その懸念とは、BNBチェーンのエコシステム内で模倣トークンが増加し、暗号資産（仮想通貨）の利用者の間で混乱が生じていることだ。

同プラットフォームではすでに1000種類以上のトークンがパンケーキスワップで活発に取引されている。



背景には、10月13日に発生したオンチェーン汚染攻撃がある。

この事態を受け、Four.Memeは新規仮想通貨発行時に0.01BNBのデポジットを義務付ける対策を講じていた。

ミームコイン市場は、複数のブロックチェーンエコシステムを合わせて時価総額が1000億ドルを超える規模に成長している。

これに伴い、誤った取引や利用者の損失を防ぐための標準化された命名規則の必要性が高まっている。



現在、この機能はテストと最適化の段階にあり、プラットフォームはコミュニティからのフィードバックを積極的に求めている。

Four.Memeは今後も、現実のテスト結果に基づいてシステムを調整し、より透明性の高い環境を構築していく方針だ。