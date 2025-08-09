ビットコイン今後どうなる？25万ドル予測を裏付ける3つの理由
投資調査会社ファンドストラットのトム・リー共同創業者は6日、ビットコイン BTC -0.34%の価格が2025年末までに25万ドル（約3675万円）に達するとの見解を示した。
同氏は2019年、ビットコイン（BTC）が約5000ドルで取引されていた際、ポートフォリオの1〜2％を割り当てるよう推奨した。その後の価格上昇で評価を高めた経歴を持つ。
今回の見解では、ビットコイン供給量の95％にあたる1987万枚がすでに採掘済みである一方、保有者は世界人口の5％にとどまっているとし、この需給構造が示すビットコインの技術的な強さを強調している。
ビットコイン 今後の価格を押し上げる3つの要因
リー氏は、価格上昇の主因として、供給と需要の不均衡を指摘した。ビットコインの発行上限は2100万枚に固定されている一方、世界人口の約95％がまだ保有しておらず、未開拓の潜在需要が非常に大きいと分析している。
さらに、過去の半減期後の価格推移も強気見通しを裏付ける材料だという。半減期は歴史的に長期的な上昇相場の起点となってきた経緯があり、2025年の成長を後押しする重要な契機になると見ている。
加えて、米国での暗号資産（仮想通貨）に対する政治的追い風も見逃せない要素だ。政府による採用や戦略的準備資産への組み入れといった動きが進めばビットコインは今後、資産としての正当性が一層高まる可能性があると述べた。
機関投資家の参入とビットコイン今後の長期展望
ストラテジー社が企業資産にビットコインを組み入れた事例は、他の機関投資家にとって先例となり、組織的な採用を加速させる可能性がある。リー氏は、この動きが市場全体の需要拡大につながると予測している。
また、インフレヘッジとしての役割にも注目が集まっている。ビットコインは発行上限が固定され、分散型ネットワーク上で運営されるため、金や不動産と同様にインフレ耐性を備えた価値保存手段と位置づけられる。
短期的には、同氏は当初15万ドルとしていた目標を20万〜25万ドルへと上方修正。これは2025年半ばの水準から少なくとも41％の上昇に相当する。
さらに長期的には、価格が300万ドルに到達する可能性を指摘。これは金の市場規模を上回る水準であり、実用性の高さから最終的に金を凌駕する可能性があると述べた。
加えて、ビットコインと強い相関を持つアルトコインも強気相場の恩恵を受ける見通しを示した。
特に、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されたBitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインの抱える課題を解決するプロジェクトとして投資家から関心を集めている。
Bitcoin Hyper：ビットコインの可能性を広げる革新的レイヤー2プロジェクト
Bitcoin Hyperは、ビットコインが抱えるスケーラビリティや取引速度の遅さといった課題を解消するために開発された最新のレイヤー2ソリューションだ。
ホワイトペーパーによれば、ソラナ（SOL）の高速仮想マシン技術を採用し、クレジットカード決済のようにほぼ瞬時の取引処理と低コスト手数料を実現。これにより、ビットコイン本来の分散性と高いセキュリティを維持しつつ、日常的な決済への実用利用も視野に入る。
さらに、ビットコイン、イーサリアム（ETH）、ソラナ間でシームレスな資産移動を可能にするクロスチェーン機能も搭載。現在実施中のプレセールでは1トークンあたり0.012575ドルで提供され、すでに累計770万ドル超を調達している。
また、早期にHYPERトークンを購入することで、最大145％の高いステーキング報酬を享受することが可能だ。
一部のアナリストは、その高度な技術基盤とビットコインエコシステムへの貢献度を踏まえ、Hyperの将来価格はビットコインを超える上昇余地があると予測している。Bitcoin Hyperを見てみる