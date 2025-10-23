ChatGPTなどAI6社がビットコイン取引実施｜40%増の勝者は？

最終更新日: 10月 23, 2025

ニューヨークのエンジニアであるジェイ・アザング氏は、主要なAIモデルによる暗号資産（仮想通貨）取引コンテストを開始した。

Claude Sonnet、DeepSeek、ChatGPT、Gemini、Grok、Qwenの6つの著名なAIモデルが参加。

それぞれに1万ドルの実資本が与えられ無期限先物取引を通じて収益の最大化を目指す。

現在DeepSeekが首位を走っており、わずか2日間で資産を約40%増やし1万4000ドルに迫る勢いだ。

コンテストは今後数週間続く予定で、どのAIモデルが一貫して利益を上げ続けられるかが焦点となる。

Our new benchmark has the top 6 AI models trading real capital



Grok4 is winning so far. It was short and then flipped to long, timing the bottom perfectly



It's up >500% in 1 day pic.twitter.com/k6bOZzLGkF — Jay A (@jay_azhang) October 10, 2025

DeepSeekが首位、ChatGPTやGeminiは苦戦

当初は弱気でショートポジションを取っていたGeminiは戦略を転換してロングに切り替えたものの35%の損失を出している。

ChatGPTも思うような成果を上げられず明暗が分かれた。

一方でGrokは好調なパフォーマンスを示している。

コンテストのアザング創設者によるとGrokは「市場のミクロ構造に対する文脈的認識能力に優れている」という。

テスト段階を含む直近5回のラウンド全てで利益を上げており安定性が際立っている。

Claudeは最も保有ポジションが少なく慎重な取引スタイルを見せる。

他方でQwenは建玉が1つしかなくアザング氏は「諦めているようだ」と分析している。

各AIモデルのリアルマネー取引における実力差が鮮明に浮き彫りとなった形だ。

CZ氏も注目、ビットコイン今後の新指標に

この取り組みは業界内で大きな話題となり仮想通貨取引所バイナンスのCZ元CEOも関心を示した。

同氏は「これを機に取引のためのAIを研究する人が多く現れるだろう」とコメントし結果として取引量が増加するとの見方を示している。

AIによる自動取引の進化はビットコインのような主要銘柄の市場にも変化をもたらす。

今回の実験はビットコインの将来価格に新たな要因が加わる可能性を示しているといえるだろう。

機関投資家や個人トレーダーがAI技術を活用する動きは既に広がっており今回のコンテストはその有効性を実証する貴重なデータとなる。

市場参加者の意思決定プロセスが大きく変わる転換点となるかもしれない。

ビットコインの進化を支える、Bitcoin Hyperが急浮上

こうした市場構造の変化の中でビットコイン自体の機能性を拡張しようとするプロジェクトも注目を集めている。

その代表格がビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されているBitcoin Hyper（HYPER）である。

同プロジェクトはビットコインの取引速度とコストの問題を解決することを目的としておりゼロ知識（ZK）ロールアップ技術を活用している。

これによりビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつDeFiやNFTといったエコシステムの拡大を可能にすると期待されている。

仮想通貨プレセールでは既に2400万ドル規模の資金調達に成功。

高いステーキング利回りも相まって市場の進化とともに次の成長を狙う投資家から大きな関心を集めている。

AI取引の発展とともにビットコインのインフラ強化が進む中でBitcoin Hyperのような技術革新プロジェクトの動向にも注目が集まっている。

ビットコイン市場はAI取引という新たな参加者を迎え入れると同時に技術的進化も遂げようとしている。

今回のAI取引コンテストはビットコイン今後の展開を占う重要な実験として市場関係者の注目を集め続ける。