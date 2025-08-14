BTC $121,605.06 1.12%
ETH $4,745.11 1.16%
SOL $204.14 1.64%
BNB $865.20 1.45%
XRP $3.23 -1.92%
DOGE $0.24 -2.59%
SHIB $0.000013 -2.09%
PEPE $0.000011 -3.97%
Cryptonews 金融・経済ニュース

a16zがDeFi・NFT開発者を保護するセーフハーバーをSECに提唱

仮想通貨
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
規制のセーフハーバーを象徴する結晶の盾が描かれた未来的なアートワーク

ベンチャーキャピタル大手のa16z（Andreessen Horowitz）とDeFi教育基金は13日、特定のブロックチェーンアプリケーションに対するブローカー規制を明確化する「セーフハーバー」の創設を米証券取引委員会（SEC）に提案した。

この提案は、UniswapのようなDeFiプラットフォームや、OpenSeaなどのNFTマーケットプレイスを対象としており、開発者が分散型プロトコル上でユーザー間の取引を仲介するインターフェースを作成しただけでブローカーと見なされるべきではないと主張している。

分散型アプリ開発者保護を目指す「セーフハーバー」提案

今回の提案は、暗号資産（仮想通貨）関連の証券取引を可能にするアプリケーションの開発者が、登録を必要とするブローカーと見なされる可能性を示唆したSECの過去の執行措置やウェルズ通知に直接対応するものだ。

提案されたセーフハーバーの適用を受けるためには、アプリケーションが4つの具体的な基準を満たす必要がある。

まず、基盤となるプロトコルが分散化されていること。次に、アプリケーションが非カストディアルであり、ユーザーのアルトコイン資金を保管しないこと。

さらに、推奨や裁量権を行使しないこと、そして取引に対して裁量的な管理を行わないことが条件となる。この枠組みは、開発者に明確で客観的なコンプライアンス基準を提供することを目的としている。

a16zらは、SECが委員会レベルの政策声明や正式なガイダンス、または規則制定を通じてこのセーフハーバーを確立するよう求めている。

規制の不確実性がイノベーションを阻害

米国のブロックチェーン業界は、長年にわたる規制の不確実性によりイノベーションが妨げられてきた。

特に、既存のブローカー・ディーラー規制は伝統的な金融システムを前提としており、単一の管理主体が存在しない分散型アプリケーションの技術的構造を十分に考慮していないとの指摘が業界から上がっている。

現在の規制下では、開発者はブローカー登録を求められると、資産の保管や取引の仲介など、分散システムの基本理念に反する根本的な変更を余儀なくされる。

今回の提案は、a16zが2025年3月にNFTに特化して要請した同様のセーフハーバーを拡張するものである。

もし採用されれば、約6.4兆ドルの資産を管理する約3,340社のSEC登録ブローカー・ディーラーに対する規制アプローチが大きく変わる可能性がある。

Industry Talk
イーサリアム系アルトコイン138%上昇予測｜リップルの今後にも注目
2025-08-12 05:50:00
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年利3〜5%
2025-08-13 17:16:27
,
筆者 Takayuki A.
イーサリアムニュース
イーサリアム創設者、企業ETH保有急増で市場崩壊リスクと警告
2025-08-11 18:29:33
,
筆者 Ikkan Kawade
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,342,854,455,208
6.6
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
イーサリアム系アルトコイン138%上昇予測｜リップルの今後にも注目
2025-08-12 05:50:00
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年利3〜5%
2025-08-13 17:16:27
,
筆者 Takayuki A.
イーサリアムニュース
イーサリアム創設者、企業ETH保有急増で市場崩壊リスクと警告
2025-08-11 18:29:33
,
筆者 Ikkan Kawade

注目記事

ニュース
OKX、X Layerをアップグレードし6,500万超のOKBを永久バーン
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-14 18:32:24
イーサリアムニュース
英金融大手企業、イーサリアム価格予想を7,500ドルに大幅修正
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-14 18:19:26
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム