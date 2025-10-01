リップル、3ドル越え予測｜10月ETF承認と今後の価格動向

リップル XRP -0.99%は28日、一時2.82ドルまで上昇した。

同時に、10月に控える現物ETFの承認判断に対する市場の期待が高まった。

米証券取引委員会（SEC）は10月18日から25日にかけ、グレイスケールなど6社のETF申請を判断する見込みだ。

承認されれば、リップルはビットコイン BTC +0.18%とイーサリアム ETH -1.33%に次ぐ3番目の現物ETF上場暗号資産（仮想通貨）となる可能性がある。

アナリストは、新たな機関投資家の資金流入や、ビットコインからの流動性シフトを指摘している。

リップル今後の鍵を握る機関投資家の動向

機関投資家の関心はETF以外にも広がっている。

特にデリバティブ市場での勢いは顕著だ。

CMEグループのデータによると、リップル先物の建玉は10億ドルを突破した。

これは、今四半期の仮想通貨デリバティブの中で最も速い成長ペースだ。

さらに同社は10月13日に、リップルおよびマイクロリップルのオプション取引を開始する予定だ。

これにより、規制された環境下で、より幅広い投資家層がリップル関連商品へアクセスできるようになる。

また、リップル社が米国通貨監督庁に申請している米国での銀行免許も、信頼性を高める要因の一つだ。

承認されれば、同社は米国の銀行システムへ直接アクセス可能となり、大手投資家の信頼をさらに集める。

XRPのテクニカル分析とリップルの価格シナリオ

テクニカル分析の観点では、リップル今後の価格予測は現在中立だ。

7月以降、価格は下落トライアングル内で推移しており、上値が切り下がる一方、2.70ドルの支持線は維持されている。

50日移動平均線が2.96ドルで抵抗線として機能し、売り圧力が上値を抑えている状況だ。

短期的な支持線は100日移動平均線の2.61ドルとなる。

ローソク足は市場の迷いを示している。

最近の小さな実体と長い影は、買い手と売り手のどちらも主導権を握れていない優柔不断な状態を物語る。

相対力指数は40と勢いの弱さを示唆しているが、強気のサインはまだ見られない。

強気のシナリオとしては、価格が3.00ドルを明確に上抜けて終値をつけることが条件となる。

この水準を突破できれば、3.25ドルや3.42ドルへの上昇が視野に入る。

一方で、2.90ドル付近での反発に失敗すれば、再び2.70ドルを目指す展開も考えられる。

ビットコインの安全性とソラナの速度を両立する新ミームコイン

新しいプロジェクトであるBitcoin Hyper（HYPER）は、ソラナ SOL -2.36%仮想マシンを活用した初のビットコインネイティブのレイヤー2として注目されている。

その目的は、高速かつ低コストなスマートコントラクトやdApps、さらにはミームコインの作成を可能にし、ビットコインエコシステムを拡大することだ。

このプロジェクトは、ビットコインの持つ高い安全性と、ソラナの高性能なフレームワークを組み合わせることで、新たなユースケースを開拓する。

コンサルト社による監査を受けており、その基盤の信頼性も示されている。

プレセールはすでに1900万ドルを突破し、残りのトークンはわずかとなっている。

Bitcoin Hyperの将来性に投資家の期待が寄せられている。

現在の価格は1トークンあたり0.013005ドルだが、プレセールの進行に伴い価格は上昇する予定だ。

HYPERトークンの購入方法については、公式サイトにて、仮想通貨または銀行カードで購入できる。