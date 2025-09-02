BTC $107,846.56 -1.05%
Industry Talk

マスク氏、リップル支持で175ドル到達説｜BTC系アルトコインにも期待

アルトコイン
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
イーロン・マスク氏の影響で高騰するリップル（XRP）のイメージ画像

リップルxrp logo XRP -1.69%は1日、週間で-5.9%減少し、約2.8ドル前後で推移している

テスラのイーロン・マスクCEOがドージコインdoge logo DOGE -3.91%を支持したことで過去に大きな価格変動が起きている。

この影響を基に、もし彼がリップルを支持した場合の価格変動について分析する考察が注目されている。

マスク氏の発言は、特に暗号資産（仮想通貨）市場において大きな影響力を持つことが知られている。

24h7d30d1yAll time

マスク氏の発言がドージコインに与えた影響、リップルの今後

マスク氏が2019年4月に初めてドージコインに言及した際、このアルトコインの価格はわずか3日間で95%上昇し、0.00408ドルに達した。

その後も同氏のツイートは価格の急変動を引き起こした。

2021年2月、マスク氏がドージコインを人々の仮想通貨と評したことで価格は一夜にして40%高騰し、取引活動も急増した。

同年4月には月に向かって吠えているとのツイートが仮想通貨市場全体の強気相場と相まって価格を押し上げた。

ドージコインは、初期価格から約3万8000%上昇し、史上最高値の0.73ドルを記録した。

マスク氏はこれまでリップルへの言及を避けてきた。

GoogleのAI、Geminiの分析によると、マスク氏が現在の価格からリップルの支持を始め、ドージコインと同じ上昇率を経験した場合、価格は175.92ドルに達する可能性があるという。

リップルの価格は米証券取引委員会（SEC）との法廷闘争の解決や、国際送金分野での実用性など、他の要因にも大きく左右される。

リップルは実用性によって独自の地位を築いており、リップルの今後に期待が寄せられている。

ビットコインを進化させる、新たなアルトコインBitcoin Hyper

一方、市場では既存の主要銘柄の課題を解決し、さらに高いパフォーマンスを目指す新しいプロジェクトも登場している。

その中でも特に注目されているのが、ビットコインbtc logo BTC -0.26%のレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの堅牢なセキュリティ基盤の上に、ソラナsol logo SOL -3.59%の高速な仮想マシンを統合することを目指すプロジェクトだ。

これにより、ビットコインの決済時間を従来の10分からわずか数秒に短縮し、スマートコントラクト機能の実装も可能にするとしている。

Bitcoin Hyperは詐欺ではないかという声も一部で聞かれるが、この画期的なアプローチは既に多くの投資家から注目されている。

プレセールでは約1300万ドルの資金調達に成功したと報じられている。

公式サイトからプレセール中のBitcoin Hyperの購入は可能だ。

主要なアルトコインが安定した成長を見せる中、次世代プロジェクトBitcoin Hyperの今後の動向に市場の関心が集まっている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

