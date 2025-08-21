BTC $114,263.60 0.53%
ETH $4,308.49 3.45%
SOL $188.66 4.20%
BNB $868.72 3.78%
XRP $2.94 1.50%
DOGE $0.22 4.63%
SHIB $0.000012 2.91%
PEPE $0.000010 2.73%
Cryptonews Industry Talk

ミームコインWEPE、ソラナへ進出｜ドージコインに今後続くか？

アルトコイン
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
ウェぺのイメージ 20250820

ミームコインのWall Street Pepe（WEPE）は19日、高速な取引環境を求めてソラナ（SOL）チェーンへ進出することを明らかにした

これは、大口投資家に対抗するトレーダー集団のために、迅速かつ低コストな取引を実現する戦略的な動きだ。

ミームコインWall Street Pepeがソラナへ進出

この進出により、資産価値が瞬時に変動するミームコイン市場でWall Street Pepeは競争力を高める。

ソラナへの移行は、22日に予定されている無料のNFTコレクションWall Street Pepe 5000の配布をスムーズに行うための土台となる。

将来的には、スケーラブルなコミュニティアプリや、トークン保有者向けの限定ツールの開発も視野に入っている。

この重要なステップは、業界で高い評価を得ている暗号資産（仮想通貨）ウォレットのBest Wallet（BEST）がサポートしている。

WEPE保有者はイーサリアム（ETH）とソラナの両チェーンでシームレスな資産管理とユーティリティへの参加が可能になる。

Wall Street Pepeの今後の展開に大きな期待を寄せている。

Wall Street Pepeのデュアルチェーン経済とソラナの戦略的選択

Wall Street Pepeは、総供給量2000億WEPEを維持しながら、イーサリアムとソラナの両ブロックチェーンで共存する画期的なデュアルチェーン経済を構築する。

このシステムの中核は、両チェーンのWEPEの価値を常に等しく保つ価格ペグだ。

ソラナで新規にWEPEが購入されると、同価値のイーサリアム版WEPEが買い戻され、バーンされる。

トークン生成イベントでは、ソラナ版WEPEが参加者にエアドロップされるのと同時に、同量のイーサリアム版WEPEが永久にバーンされる。

これにより、総供給量を増やすことなく、高速なソラナでの運用が実現する。

ミームコインの代表であるドージコイン（DOGE）などが単一のブロックチェーンに依存するのに対し、Wall Street Pepeは、異なるエコシステムの利点を最大限に活用する。

両チェーン間の価格バランスは、バーン＆ミントモデルと中央集権型取引所での裁定取引によって厳密に維持される。

ソラナ移行の合理性、ドージコイン今後に影響

ウェぺのロゴ

Wall Street Pepeがソラナへの移行を決めたのは、純粋な戦略的判断だ。

過去1年間で、特にスーパーサイクルが始まって以来、ソラナはミームコイン取引の主要なハブとなり、Pump.funのようなローンチパッドがこの分野を牽引している。

この動きは、毎週最大10倍の取引で市場を席巻するWEPEアーミーに大きなメリットをもたらす。

ソラナへの移行は、彼らにとってより速く、より安価で、よりシームレスな取引を可能にする。

NFTドロップや今後のエコシステムの進化も、ソラナの高速かつ低コストな基盤上で大きな効果を発揮する。

この戦略は、主要取引所への上場、ゲーム化されたオペレーション、そしてWEPEアーミー・アワードなど、新しいロードマップに沿って進められる。

当面はイーサリアムでの取引も続くが、最終的には流動性とユーティリティの大部分がソラナへ移行する計画だ。

Wall Street Pepeの躍進は、他のミームコインであるペペコイン（PEPE）やドージコイン今後の動向にも影響を与える可能性がある。

Wall Street Pepeを見てみる
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,082,279,826,138
-3.2
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
ステーブルコイン市場、数兆ドルまで成長か｜大手銀行GS予測
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-21 11:22:11
アルトコインニュース
Bitget、テスラ株やサークル株などRWA指数永久契約を開始
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-21 11:15:51
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム