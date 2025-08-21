ミームコインWEPE、ソラナへ進出｜ドージコインに今後続くか？

ミームコインのWall Street Pepe（WEPE）は19日、高速な取引環境を求めてソラナ（SOL）チェーンへ進出することを明らかにした。

これは、大口投資家に対抗するトレーダー集団のために、迅速かつ低コストな取引を実現する戦略的な動きだ。

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

ミームコインWall Street Pepeがソラナへ進出

この進出により、資産価値が瞬時に変動するミームコイン市場でWall Street Pepeは競争力を高める。

ソラナへの移行は、22日に予定されている無料のNFTコレクションWall Street Pepe 5000の配布をスムーズに行うための土台となる。

将来的には、スケーラブルなコミュニティアプリや、トークン保有者向けの限定ツールの開発も視野に入っている。

この重要なステップは、業界で高い評価を得ている暗号資産（仮想通貨）ウォレットのBest Wallet（BEST）がサポートしている。

WEPE保有者はイーサリアム（ETH）とソラナの両チェーンでシームレスな資産管理とユーティリティへの参加が可能になる。

Wall Street Pepeの今後の展開に大きな期待を寄せている。

Wall Street Pepeのデュアルチェーン経済とソラナの戦略的選択

Wall Street Pepeは、総供給量2000億WEPEを維持しながら、イーサリアムとソラナの両ブロックチェーンで共存する画期的なデュアルチェーン経済を構築する。

このシステムの中核は、両チェーンのWEPEの価値を常に等しく保つ価格ペグだ。

ソラナで新規にWEPEが購入されると、同価値のイーサリアム版WEPEが買い戻され、バーンされる。

トークン生成イベントでは、ソラナ版WEPEが参加者にエアドロップされるのと同時に、同量のイーサリアム版WEPEが永久にバーンされる。

これにより、総供給量を増やすことなく、高速なソラナでの運用が実現する。

ミームコインの代表であるドージコイン（DOGE）などが単一のブロックチェーンに依存するのに対し、Wall Street Pepeは、異なるエコシステムの利点を最大限に活用する。

両チェーン間の価格バランスは、バーン＆ミントモデルと中央集権型取引所での裁定取引によって厳密に維持される。

ソラナ移行の合理性、ドージコイン今後に影響

Wall Street Pepeがソラナへの移行を決めたのは、純粋な戦略的判断だ。

過去1年間で、特にスーパーサイクルが始まって以来、ソラナはミームコイン取引の主要なハブとなり、Pump.funのようなローンチパッドがこの分野を牽引している。

この動きは、毎週最大10倍の取引で市場を席巻するWEPEアーミーに大きなメリットをもたらす。

ソラナへの移行は、彼らにとってより速く、より安価で、よりシームレスな取引を可能にする。

NFTドロップや今後のエコシステムの進化も、ソラナの高速かつ低コストな基盤上で大きな効果を発揮する。

この戦略は、主要取引所への上場、ゲーム化されたオペレーション、そしてWEPEアーミー・アワードなど、新しいロードマップに沿って進められる。

当面はイーサリアムでの取引も続くが、最終的には流動性とユーティリティの大部分がソラナへ移行する計画だ。

Wall Street Pepeの躍進は、他のミームコインであるペペコイン（PEPE）やドージコイン今後の動向にも影響を与える可能性がある。