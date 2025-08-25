ブレイク目前？時価総額500億ドルまで秒読みの有望アルトコイン3選

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくは 当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくは こちら 最終更新日: 8月 25, 2025

暗号資産（仮想通貨）市場の時価総額は24日、4兆ドル超えを記録した。

史上最高値圏で推移するビットコインが市場全体の成長を後押しし、多くのプロジェクトが上昇基調を示す中、時価総額ランキング上位に急浮上するポテンシャルを秘めたアルトコインをピックアップした。

ドージコイン（DOGE）：時価総額354億ドル

トロン（TRX）：時価総額344億ドル

カルダノ（ADA）：時価総額332億ドル

仮にこれらのアルトコインが時価総額500億ドルを超えを達成した場合、バイナンスコイン（BNB）やソラナ（SOL）に続く規模のプロジェクトへと成長を遂げる可能性がある。

ドージコイン：話題性と決済採用の拡大が追い風

ドージコイン DOGE -1.69%は現在、0.20〜0.25ドルのレンジで推移し、直近は0.23ドル前後での値固めが続く持ち合い局面にある。0.25〜0.26ドルを明確に上抜ければ0.28〜0.30ドルを試す上振れが視野に入る一方、0.20ドルを割れると0.18〜0.19ドルまでの押し戻す可能性がある。

24h 7d 30d 1y All time

現状、方向性に乏しい値動きが続いているものの、今後の価格上昇を後押しする材料は明確だ。

テスラでは一部商品でDOGE決済を導入しており、X（旧Twitter）が準備中の決済機能「X Money」でもDOGEが採用される可能性が浮上している。

実社会での利用例が少しずつ増え、加えてマスク氏の発言をきっかけに急騰した過去が示すようにSNSでの拡散力も強い。

実用性と話題性を兼ね備える点から投資家の関心は根強く、ドージコインは今後、時価総額で500億ドルを突破する可能性がある最有力候補の一つとして注目されている。

トロン：実用性主導の成長で上昇トレンド継続

トロンは現在、0.33〜0.34ドルで推移しており、押し目を作りながら高値を切り上げる基調が続いている。

0.34ドルを維持できれば0.37〜0.38ドルの上値抵抗を試す展開となり、同価格帯を明確に突破すれば0.40〜0.42ドルまで上昇するシナリオが現実味を帯びてくる。一方で0.33ドルを割り込んだ場合、0.32ドル台までの調整リスクも無視できない。

一方、ファンダメンタル面では、テザー（USDT）送受信の主要レールとしての実需に加え、低手数料・高速処理がネットワーク需要を下支えしている。

トロンは今後、0.37〜0.38ドルのブレイク、アルトコイン市場のリスクオン継続、さらにUSDT需要の拡大という条件が整うことにより、時価総額500億ドルに到達する可能性も視野に入ってくる。

カルダノ：開発進捗と出来高増が今後カギ

カルダノ ADA -0.16%は現在、0.85〜0.95ドルのレンジで推移している。2024年11月に大きく上昇して以降、いまもこの価格帯での持ち合いが続いている状況だ。テクニカルでは、0.95〜1.00ドルを明確に突破できれば、次の上値目標として1.20ドルを狙う展開が想定される。

24h 7d 30d 1y All time

一方、ファンダメンタル面では、Hydraに代表される処理能力の拡張や手数料低減を目的としたアップデートが継続し、コミュニティ資金を活用した新規アプリも増加基調だ。

これらの進展は出来高が膨らむ局面で価格の下支えになりやすく、取引量の拡大が続けば時価総額500億ドル到達も視野に入る。

無価値を売りにする斬新なコンセプトが話題に

実用性重視の流れが強まる仮想通貨市場では、国際決済での活用が注目されるリップルのように、現実のユースケースを持つプロジェクトが支持を集めている。とりわけリップルは今後、従来のSWIFTに代わる手段として世界的に浸透する可能性が指摘されている。

こうした潮流をあえて逆手に取り、無価値であることを自ら売りにする斬新なコンセプトのミームコインが登場し、一部投資家の興味を惹きつけている。それが、TOKEN6900（T6900）だ。

ホワイトペーパーによると、同プロジェクトは実用性を持たない無価値なコインであると公言しており、実現性の乏しい実用性をうたう他プロジェクトへの風刺として設計されている。

この率直さは透明性として評価され、共感を核にした強いコミュニティとバイラル拡散を狙うモデルにつながっている。

現在進行中のプレセールでは、これまでに累計250万ドル超を調達し、将来の値動きを見込む投資家が積極的にT6900トークンを購入している状況だ。

また、早期参加者に最大33％のステーキング報酬が提示されている点も関心を後押ししている。

TOKEN6900は今後、実用的な価値を生み出さないと明言しているものの、この斬新なコンセプトが受け入れられている事実があり、コミュニティ拡大と話題性が重なれば価格が大きく動く可能性は否定できない。