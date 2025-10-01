ビットコイン資産2.2億円→88億円｜テレグラム創業者が売却しない理由

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 2, 2025

テレグラムのパーヴェル・ドゥーロフ創設者は、自身が2013年にビットコイン（BTC）を購入した初期投資家であることを明らかにした。

同氏は1BTCあたり約700ドルで数千枚を購入しており、「ビットコインは100万ドルに達する。絶対に売らない」と発言。

当時約150万ドル（約2億2000万円）で購入したビットコインは、現在約6000万ドル（約88億8000万円）以上の価値に膨れ上がっている。

12年間で約40倍のリターンを達成したドゥーロフ氏は、今後も売却する意向がないことを強調している。

2.2億円から88億円へ、長期保有がもたらした成果

ドゥーロフ氏が2013年にビットコインを購入した背景には、規制当局との関係が大きく影響している。

2018年、米証券取引委員会（SEC）はテレグラムの17億ドル規模のトークン発行を差し止めた。

この訴訟により、同社は当初のブロックチェーンプロジェクトを断念せざるを得なくなった。

その後プロジェクトはThe Open Network（TON）として復活し、トンコイン（TON）は時価総額で上位にランクインするまでに成長。

規制上の圧力や地政学的な懸念から、同氏はテレグラムの拠点をアラブ首長国連邦（UAE）に移した。

売却しない理由は「100万ドル到達」への確信

ドゥーロフ氏の「ビットコインは100万ドルに達する。絶対に売らない」という発言は、市場の変動に左右されない長期的な信念を浮き彫りにする。

2.2億円の初期投資が88億円に成長した今でも、同氏はさらなる上昇を見込んでいる。

100万ドルという目標価格は、現在の価格から約8.7倍の上昇を意味する。

同氏の保有資産が100万ドルに達した場合、約5200億円規模の資産となる計算だ。

ドゥーロフ氏のような著名な保有者が売却を拒否する姿勢は、市場への影響として一定の安定感をもたらす可能性がある。

ビットコインは2025年9月末時点で約11万4500ドルで推移しており、8月に記録した最高値からやや調整局面にある。

しかし、長期的な視点でビットコインを保有する投資家の存在は、市場の安定性を支える重要な要素となっている。

ビットコイン 今後の進化を促す新たなソリューション

長期保有者や機関投資家は、ビットコインの価値保存手段としての地位を固める一方で、エコシステムの拡張性に対する期待も高めている。

こうした中で注目を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

自らを世界初のソラナ仮想マシン（SVM）を統合したビットコインのレイヤー2ブロックチェーンと位置付け。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの堅牢なセキュリティと、イーサリアムを凌ぐ処理速度で知られるソラナの仮想マシンを統合することを目指している。

プロジェクトは現在プレセールを実施しており、すでに1880万ドルを超える資金調達に成功。

プレセール価格は0.012965ドルで、上場時の価格は0.012975ドルに設定されている。

HYPERの買い方は簡単で、公式サイトからETH、USDT、BNBなどの主要な仮想通貨を使って直接購入可能だ。

また、購入したトークンはステーキングに活用でき、高い年率利回りが提供される点も、多くの投資家の関心を引く要因となっている。

今後が期待されるHYPERは、ビットコインエコシステムの次の波に乗るための有力な選択肢として、その動向から目が離せない。

アナリストは2025年末までに0.0583ドル、2030年には0.7785ドルに達する可能性を指摘し、ビットコインの将来性を支えるインフラとなる可能性を秘めている。