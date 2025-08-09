シグナム銀行、SUI向けの機関投資家向けサービス開始へ

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 9, 2025

デジタル資産銀行のシグナムは8日、スイブロックチェーン向けの包括的な機関投資家向けサービスを開始した。

スイスとシンガポールで銀行免許を取得している同社は、スイ財団との戦略的パートナーシップを通じて公式バンキングパートナーとなった。

この提携により、スイネットワークのネイティブトークンであるスイ（SUI）のカストディ、取引、ステーキング、レンディングソリューションを提供する。

📣 News: Sygnum Bank announces SUI support for clients on the back of serving as banking partner to @SuiFoundation, broadening access to the blockchain built for mass adoption https://t.co/mmka7iLsqC



• Sygnum first Swiss bank to launch SUI in July 2025 with custody and trading… — Sygnum Bank (@sygnumofficial) August 8, 2025

機関投資家の需要に応える戦略的提携

シグナム銀行は、伝統的な銀行インフラとブロックチェーンネイティブの機能を融合させたプラットフォームを基盤としている。

これにより、機関投資家は従来の金融システムと分散型ネットワークの間の架け橋を得ることが可能となる。

今回のサービス開始は、同社の拡大戦略における重要な節目だ。

既存のビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった暗号資産（仮想通貨）から次世代ブロックチェーンエコシステムへとサービスを多様化させる。

今回のサービスは、画期的な金融技術と規制要件のバランスを取る。

これは、安全かつコンプライアンスに準拠したブロックチェーンへのアクセスを求める機関投資家の需要に応えるものだ。

従来のシステムと比較して高速な取引処理と低い手数料を特徴とするスイのような高性能ブロックチェーンへのアクセスを求める声が、機関投資家の間で強まっていた。

シグナムの軍事レベルのセキュリティインフラと包括的なコンプライアンス体制は、これまで機関投資家の参入を妨げてきたデジタル資産管理に関する重要な懸念に対処する。

また、ステーキングサービスは、機関投資家がネットワークのセキュリティを支援しながら利回りを得ることを可能にする。

これは、財務的なリターン目標とエコシステムの発展という両方のニーズを満たすものである。

スイスとシンガポールにおける規制整備が進む中、認可された金融機関がデジタル資産を統合する道筋が明確になっている。

今回の提携はブロックチェーンプロジェクトが伝統的金融の中で正当性を確立しようとする動きの成熟を示している。

市場の好反応とブロックチェーン主流化への一歩

この発表に対し市場は好意的に反応し、SUIの価格は即座に上昇した。

報道後、価格は約3.80ドルから日中高値の3.88ドルまで急騰した。

これは24時間で2.56%の上昇に相当する。



スイ財団の幹部は、シグナムをバンキングパートナーとして選んだ決定的な要因として、同社の仮想通貨に関する専門知識、規制遵守能力、そして信頼性の高いインフラを挙げた。

このパートナーシップは、スイの有用性を投機的な取引から機関投資家向けの金融商品へと大きく拡大させる。

特にステーキングサービスは、機関投資家がネットワークの安全性に貢献しつつリターンを生み出す機会を提供する。

業界観測筋は、この動きをブロックチェーン技術が主流に受け入れられるための重要な一歩と評価している。

伝統的な金融におけるWeb3インフラの採用を加速させる可能性を秘めている。

機関投資家の関心が単なる投機的なものから進化し続ける中で、伝統金融と分散型システムの融合という大きな流れを捉えるものとなる。