Cryptonews アルトコインニュース

Sui基盤DEX「Momentum」、ローンチ7ヶ月でTVL5.5億ドル突破

アルトコイン
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
SUIブロックチェーン上で流動性が集まる様子を表現した未来的なイメージ。

Sui基盤の分散型取引所（DEX）であるMomentumは3日、2025年3月のベータ版ローンチから7ヶ月で総預かり資産（TVL）が5億5000万ドルに達した。

Momentumは、Suiブロックチェーン上にネイティブに構築されたDEXである。

Moveベースのスマートコントラクトを活用し、超高速かつ低コストの取引と水平方向のスケーラビリティを実現する。

暗号資産（仮想通貨）の流動性提供を前提に、集中流動性モデルを採用する。

同プロジェクトは急速に成長し、「Suiにおける中核的な流動性レイヤー」として存在感を高めている。

10月10日の発表ではTVLが5億5000万ドルを超え、CryptoRankのレポートでは10月30日時点の取引高が260億ドル（約4兆円）を突破した。

ガバナンスはveMMTを軸に構成されている。

「Bricksリワードシステム」などを通じ、トークンローンチ前からアクティブなトレーダーや流動性提供者に報酬を提供している。

急成長を支える複数の要因

基盤となるSuiブロックチェーンの性能が追い風となった。CryptoRankは「Suiエコシステムは高い処理能力と低遅延で、高速な取引に適する」と指摘している。

集中流動性モデルも寄与した。ホワイトペーパーは「流動性提供者は取引手数料に加え、プロトコルのインセンティブや助成金から報酬を得る。

変動が小さい局面でも流動性を引き付け、維持する」と説明する。

コミュニティ施策も拡大を後押しした。「Bricksリワードシステム」や、初期利用者のロイヤルティを醸成した「HODL」「WAGMI」キャンペーンを展開。

WormholeやOKXウォレット統合によりクロスチェーン接続を強化し、NTT対応資産のサポートも先行した。

トークン発行とAI分野への進出

MomentumはMMTトークンのTGEに向け準備を進める。

Buidlpadでコミュニティ向け提供を行い、目標調達額は450万ドル。フェアローンチ構造で実需ユーザーを優先する。

Buidlpadで購入されたトークンはTGE時に全量ロック解除され、即時に所有権が付与される。

また、Sui仮想通貨領域のAIインフラ構想「DeAgentAI」への戦略的資金も確保し、AIを用いた流動性管理の高度化を図る。

Momentumは「AIとDeFiの交差点」に立ち、インテリジェントなマルチチェーン流動性管理の基盤構築を進める。

拡大するSuiエコシステムの流動性レイヤーとなることを目標に、プロダクトとコミュニティの両面で成長を継続する方針だ。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
