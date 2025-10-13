BTC $115,459.81 3.34%
ETH $4,183.40 8.94%
SOL $198.76 9.68%
BNB $1,366.93 14.20%
XRP $2.64 9.94%
DOGE $0.21 12.54%
SHIB $0.000010 9.49%
PEPE $0.0000076 14.27%
Cryptonews テクノロジーニュース

ソラミツ、CBDC実績活かし国内ステーブルコイン発行支援へ

仮想通貨 仮想通貨規制
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
デジタルネットワーク上を流れる日本の円マークと、世界とつながる未来的な都市のイメージ。

ブロックチェーン開発企業のソラミツは10日、日本国内の事業者向けにステーブルコイン発行支援サービスを開始したと明らかにした

同社は世界各国で培ってきた中央銀行デジタル通貨のインフラ開発実績を、国内のステーブルコイン市場で展開する。

新サービスはシステムの開発から運用管理までを一貫して支援するものだ。

ソラミツはカンボジアのデジタル決済システムのバコンの開発で知られている。

2020年10月から稼働する同システムは2024年末までに口座数が3000万に達し、年間取引高はカンボジアの国内総生産の約3.3倍に相当する22兆6000億円規模にまで成長した。

今回の新サービスではLinux Foundationが管理するオープンソースのブロックチェーン基盤Hyperledger Irohaを活用する。

法整備が後押し、国内ステーブルコイン市場が本格化

今回のサービス開始の背景には日本の法規制の進展がある。

2023年に施行された改正資金決済法によりステーブルコインは法的に電子支払手段として位置づけられた。

この法整備が国内でのステーブルコイン導入に向けた企業の関心を高めている。

市場では三菱UFJ信託銀行が主導するステーブルコイン発行基盤Progmat Coinが、異なるステーブルコイン間の相互運用を可能にする準備を進めている。

また日本初の円建てステーブルコインJPYCも資金決済法に基づく登録を経て、発行が間近に迫っている。

TISやSMBCグループなどもステーブルコイン関連のプロジェクトを推進しており、業界全体の機運が高まっていることがうかがえる。

ステーブルコインは決済手段としてだけでなくブロックチェーンゲームなどの分野での活用も期待されている。

CBDCの知見を活かし、国際的な連携も視野に

ソラミツの強みはカンボジアやラオス、ソロモン諸島など6カ国でCBDCインフラを導入してきた豊富な経験にある。

同社はこの拡張性の高いソリューションを日本のステーブルコイン市場に適用する計画だ。

具体的にはデータチェーンや三菱UFJ信託銀行と協力し、異なるステーブルコイン間のシームレスな資金移動を可能にする相互運用性技術の開発に取り組んでいる。

これにより地方のデジタル通貨やProgmat Coin基盤のトークンなど、多様なデジタル資産の連携が期待される。

このような相互運用性は分散型金融（DeFi）エコシステムの発展にも不可欠とされる。

ソラミツは国内でのサービス提供にとどまらず、将来的には日本のステーブルコインを海外のCBDCネットワークと接続する国際決済システムの構築を目指している。

同社の取り組みは日本のデジタル決済環境の発展と、国際的な金融インフラにおける日本のプレゼンス向上に寄与する可能性がある。

Industry Talk
ビットコイン急落中も資金流入加速？最新L2銘柄が34.5億ドル調達
2025-10-12 17:07:44
,
筆者 Takayuki A.
相場分析
ETH急騰、AWS統合がトリガーに｜今後の価格抵抗ラインを分析
2025-10-13 12:04:11
,
筆者 Hideaki S.
Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,136,131,188,371
-7.8
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ビットコイン急落中も資金流入加速？最新L2銘柄が34.5億ドル調達
2025-10-12 17:07:44
,
筆者 Takayuki A.
相場分析
ETH急騰、AWS統合がトリガーに｜今後の価格抵抗ラインを分析
2025-10-13 12:04:11
,
筆者 Hideaki S.
Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.

注目記事

Industry Talk
Bitcoin Hyperの調達額30億円を突破｜クジラの資金流入を確認
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-10-13 18:13:49
ビットコインニュース
ビットコイン、11万5000ドル回復｜ETHなど仮想通貨が全面高
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-13 15:23:24
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム