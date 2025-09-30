BTC $114,403.82 2.62%
Industry Talk

ソラナETF承認がもたらす未来｜今後のアルトコイン価格動向

ソラナ(SOL)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ソラナ（SOL）のロゴと上昇するチャートが描かれた未来的な金融インターフェース

ソラナsol logo SOL +3.33%は29日、前日比2.3%高を記録し、現在約209ドル前後を推移している

市場関係者の間では、ソラナの現物ETFが承認されれば、大規模な強気相場の触媒になり得るとの期待が高まっている。

この承認は、ソラナが機関投資家にとって重要な資産となる制度的な瞬間をもたらすと見られている。

資産運用大手ヴァンエックは過去のレポートで、ソラナが将来1億人以上のユーザーを抱える最初のブロックチェーンになるというシナリオを提示していた。

当時は、企業のデジタル資産保有や現物ETFの市場への影響はまだ完全には予測されていなかった。

Solana (SOL)
24h7d30d1yAll time

ETFと企業需要がもたらすソラナ今後の展望

暗号資産（仮想通貨）市場における企業の資産保有は、ビットコインbtc logo BTC +3.28%が先駆者となった。

ストラテジー社などが大規模なビットコイン購入を開始した流れを受け、イーサリアムeth logo ETH +4.15%も追随している。

ソラナの企業保有額はまだ小さいものの、この差はソラナ今後の大きな需要の可能性を示している。

現物ETFの承認は、ソラナの価格と市場での正当性を高める重要な触媒となり得る。

グレイスケールやヴァンエックなどが申請中の現物ソラナETFが承認されれば、ソラナは投資家が容易にアクセスできるエリート仮想通貨の仲間入りを果たす。

次世代の成長を担う新星アルトコイン

こうした市場の期待が高まる中、既存のブロックチェーンの課題解決を目指す新たなアルトコインも注目を集めている。

その一つが、ビットコインのレイヤー2として開発が進む、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

このプロジェクトは、ZKロールアップ技術とソラナ仮想マシンのツールを活用し、ビットコインネットワークの拡張性と機能性の課題に取り組むことを目的としている

理論上は毎秒数千件のトランザクション処理を実現し、ソラナエコシステムとの相互運用性も目指しているという。

現在進行中のプレセールでは、イーサリアムやバイナンスコインbnb logo BNB +4.42%などで、HYPERトークンの購入は可能だ。

また、既に1800万ドル以上の資金調達に成功したと報じられている。

アルトコインシーズンへの期待感も相まって、Bitcoin Hyperの将来性は、市場の関心を引きつけている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

