ソラナは160ドルまで下落？270万ドル調達の新ミームコイン

ソラナ（SOL）は18日、過去24時間で約2%の価格上昇を記録し、前週に大幅な損失を被った投資家にとってわずかな安心材料となった。

14日から15日にかけて、米国の生産者物価指数（PPI）のデータに市場が反応し、同トークンは約210ドルから180ドル付近までおよそ13%下落した。

この短期的な回復にもかかわらず、ソラナは今後、数日でさらに下落する可能性がある。

ソラナ今後の価格動向｜専門家が下落シナリオを分析

著名な市場アナリストのマルティネス氏は16日のXへの投稿で、主要なテクニカル価格水準で強く反落した後のソラナ市場に対する弱気な見通しを概説した。

ソラナは今週200ドルを超え、7月23日以来初めてこの価格帯に達した。

しかし、同トークンは上昇軌道を維持できず、208ドルの価格水準で抵抗に直面した。

この価格帯は、下限が約160ドルに位置する取引価格チャネルの上限を形成している。

そのため、現在の調整が続き、初期の支持目標は取引範囲の中間線である約180ドルに設定される強い可能性がある。

しかし、この水準を決定的に下回ると、ソラナは160ドルまで下落し、現在の現物市場価格から17%の下落の可能性を示すことになる。

市場心理と今後の見通し

一方で、ソラナの強気派が価格を180ドル以上に維持できれば、これらの弱気な予測は無効となる。

同トークンは横ばい状態に移行する可能性がある。

ただし、強気の意図を示すには、ソラナは208ドル付近の価格抵抗線を決定的に突破する必要がある。

その場合、潜在的な上昇目標は250ドルあたりに設定される。

現在、ソラナは192ドルで取引されており、過去1週間で2.83%の上昇を示している。

しかし、取引高は過去24時間で52.25%と急落し、市場活動の低下を示している。

このような市場環境の中、ソラナ自体の価格動向だけでなく、そのエコシステム内で生まれる新たなプロジェクトにも注目が集まっている。

特に活況を呈しているのがミームコイン市場であり、この分野での取引を効率化する新しいツールが登場し、投資家の関心を集めている。

新たなミームコイン、Snorter Botに注目

その代表格が、テレグラム上で動作するミームコイン専用取引ボットのSnorter bot（SNORT）だ。

このプロジェクトは、ソラナおよびイーサリアム（ETH）のネットワークに対応したマルチチェーン機能を持っている。

ホワイトペーパーによると、高速かつ安全な取引環境を提供することを目的としている。

ユーザーは、Snorter Botを利用することで、一般的な取引所で発生しがちな遅延を回避し、有利な価格でトークンを取得できる可能性がある。

Snorter Botは現在プレセールを実施しており、すでに270万ドル以上の資金調達に成功するなど、市場からの高い期待がうかがえる。

公式サイトでSnorter Botの購入は可能だ。

また、二つのセキュリティ企業による監査を完了しており、安全性への配慮も示されている。

Snorter botは今後、バイナンスチェーンやポリゴン（POL）など他のブロックチェーンへの展開も計画している。

Snorter Botは、ミームコイン市場の成長と共にその価値を高める可能性を秘めている。