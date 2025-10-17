ソラナ急落の陰で注目集める次世代ミームコイン、480万ドル流入

ソラナ SOL -6.0100%は17日、前日比で7.3％下落し、179ドル前後で推移している。

10日のトランプショックによる急落後、一時的に反発を見せたものの、再び下落基調が強まりつつあり、市場では本格的な調整局面入りへの警戒感が高まっている。

暗号資産（仮想通貨）市場全体でリスク回避の姿勢が広がる中、投資家の間では、市場のファンダメンタル要因に左右されにくいプレセール銘柄への資金移動が活発化している。

実際、ソラナ（SOL）が軟調に推移する一方で、同チェーンを基盤とした新興プロジェクトへの関心が高まっており、中でも注目を集めているのがSnorter Bot（SNORT）だ。

新興ミームコインのプレセールに480万ドル超の資金流入

Snorter Botは、現在プレセールを実施しているソラナブロックチェーン上で展開中の新興ミームコインだ。

これまでに総額480万ドル以上の資金が集まっており、ソラナを含む主要仮想通貨が下落基調にある中で、対照的な資金流入を見せている。

この動きの背景には、既存の主要仮想通貨が市場のファンダメンタル要因によって価格変動が激しくなる一方で、未上場のプレセール銘柄はプロジェクトの将来性への期待を反映しやすく、短期間で多額の資金を集めやすいという特性がある。

また、Snorter Botはプレセール終了後に主要取引所への上場を予定しており、上場後は流動性と需要の拡大によってトークン価格が上昇する可能性も指摘されている。

現在の販売価格は1トークンあたり0.1081ドルという割安価格で販売されており、市場全体が低迷する中、次の上昇局面を見据えた投資家たちによる先行投資が活発化している状況だ。

投資家がSnorter Botに注目する理由とは

現在の仮想通貨市場では、日々多くの新興ミームコインが登場している。しかし、その大半は実用性を持たない話題性重視のプロジェクトであり、短命に終わるケースがほとんどだ。

その中でSnorter Botが投資家の注目を集める背景には、単なるバイラル性やコミュニティ主導の勢いに頼らず、実用性と技術的優位性を明確に備えている特徴がある。

Snorter Botは、大手メッセージアプリTelegram（テレグラム）上で動作する包括的なトークンレーダーとして設計されており、ソラナのトランザクションキュー、バリデーターフィード、流動性プールをリアルタイムで監視する。

このシステムは、新規トークンの発行や流動性の変化を瞬時に検知し、独自のスマートフィルターでハニーポット詐欺やラグプル、低流動性プールを自動的に排除。ユーザーは、信頼性の高い銘柄の中から急騰が期待できるトークンを誰よりも早く発見できる。

このスピード優位性こそがSnorter Botの最大の魅力であり、まるでインサイダーのような反応速度を手に入れることができると投資家の間で話題になっている。

こうした革新的な機能と堅実な設計思想が評価され、Snorter Botは単なるミームコインを超えた「実用型ミームプロジェクト」として位置づけられつつある。

また、ソラナの今後を占う上でも、このような実用性を持つミームプロジェクトの登場は大きな意味を持つ。

現在のプレセール段階でこれほどの注目を集めている背景には、投機ではなく“実需”を軸にした新しいミームコインの在り方への期待がある。

今後、主要取引所への上場とともにエコシステムが拡大すれば、Snorter Botはソラナ発の次世代ミームコインとしてさらなる飛躍を遂げる可能性が高い。