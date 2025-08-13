BTC $120,320.83 1.54%
Industry Talk

ソラナミームコイン低迷、今後の主役はイーサリアム？

ソラナ(SOL)
Takayuki A.
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
ソラナコインが砕け、イーサリアムのクリスタルに変化する抽象的なイメージ

ソラナ（SOL）基盤のミームコインは12日、資産クラスとして8.5%下落した

専門家は、投資家がイーサリアム（ETH）などの実用性を重視した暗号資産（仮想通貨）プロジェクトへ資金を移していると指摘している。

ソラナミームコイン失速、イーサリアムに関心集まる

CoinGeckoのデータによれば、ソラナ基盤のミームコインは仮想通貨市場の中でも特にパフォーマンスが低迷している分野の一つとなっている。

代表的なソラナミームコインが軒並み下落する一方で、イーサリアムeth logo ETH +7.22%は過去24時間で8.4％上昇し、4600ドルを突破。2021年11月に記録した過去最高値4800ドルに迫る勢いを見せている。

仮想通貨インデックスプロバイダーのビットワイズのシニアアソシエイト、マックス・シャノン氏は「イーサリアムのエコシステムやDeFiは、一般的にミームコインよりも安定している」とコメント。機関投資家の資金シフトが進む背景を説明した。

機関投資家の関心と市場のシフトが示すソラナ 今後の行方

この動きは、イーサリアムに対する機関投資家の関心の高まりに続くものだ。シャノン氏は「当社の機関投資家クライアントは、ますますファンダメンタルズを重視し、質に焦点を当てるようになっている」と説明する。

Duneのデータでは、ソラナの分散型取引所で活発に取引される資産に占めるミームコインの割合は、ピーク時の73％から44％に低下。エコシステム内での投機的関心の減退がうかがえる。

こうした状況は、ソラナの今後の方向性にも影響を与える可能性がある。市場の注目が投機から実用性へと移りつつある中、ソラナのエコシステムが今後どのような成長戦略を描くのかが問われている。

ビットコインの革新を担う新プロジェクト

市場がイーサリアムの価値や機能面に注目する一方、ブロックチェーンの元祖であるビットコイン（BTC）のエコシステムにも、新たな革新の波が訪れている。

その中でも注目度が高いのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによれば、Bitcoin Hyperはビットコインが抱える取引速度や手数料の課題を解決するために設計されたレイヤー2ソリューションであり、ソラナの高速処理技術（SVM）を応用してビットコインの性能強化を図っている。

現在進行中のプレセールでは、すでに890万ドル超の資金を調達。終了後には主要取引所への上場が予定されており、HYPERトークン購入の好機と見る投資家も多い。

ファンダメンタルズ重視の投資姿勢が広がる中、Bitcoin Hyperはビットコイン上でDeFiやNFTなど本格的なWeb3アプリケーションの展開を可能にする潜在力を秘めており、多くの市場関係者がBitcoin Hyperの今後に注目している。

Bitcoin Hyperを見てみる
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
