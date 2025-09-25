BTC $111,973.07 -0.81%
10億ドル規模の住宅事業、ソラナチェーンでトークン化へ

最終更新日: 
ソラナブロックチェーン上でトークン化される住宅プロジェクトの未来的なイメージ

Alphaledger、Littlestone、Celadonの3社は24日、ソラナsol logo SOL -2.66%ブロックチェーン上で10億ドル規模の必須住宅プロジェクトをトークン化するための戦略的提携を公開した

この提携は、不動産の専門知識とブロックチェーン技術を組み合わせ、従来の住宅関連の金融商品をデジタル証券へと転換させることを目指す。

不動産とブロックチェーン技術の融合

今回の提携は、実物資産（RWA）のトークン化に対する市場の需要拡大を背景にしている。

不動産のような流動性の低い資産クラスに対し、透明性とアクセス性を高めることが期待される。

こうした動きは、暗号資産（仮想通貨）の世界で培われた技術が実社会へ応用される代表例と言えるだろう。

この取り組みを主導するAlphaledgerは、ソラナ上での資産トークン化を専門とする規制下のブローカーディーラーだ。

同社は過去に8億ドル以上の資産をトークン化した実績を持ち、米国で初めて地方債をブロックチェーン上に記録した企業だ。

プロジェクトの対象となる必須住宅とは、地域社会で不可欠な手頃な価格の住宅や労働者向け住宅を指す。

Littlestoneの不動産引受に関する専門知識とAlphaledgerのブロックチェーン基盤を組み合わせることで、必須住宅に新たな価値をもたらすとしている。

規制準拠と技術がもたらす将来性

機関投資家の参入には、規制の枠組みが不可欠だ。

Alphaledgerはコンプライアンス・バイ・デザインというアプローチを掲げており、規制に準拠した形でトークン化を進める体制を整えている。

また、同社が17日に発表したtZEROとの戦略的関係は、資産のトークン化から流通、二次取引までを迅速化することを目的としている。

これは、今回の住宅プロジェクトへの布石だ。

将来的には、このような資産がDeFiのプラットフォームで取引されることも期待される。

ソラナブロックチェーンの採用は、その高速、安全、スケーラブルな技術が評価された結果だ。

同様のトークン化はイーサリアムeth logo ETH -3.58%上でも行われているが、今回は取引コストなどの面で優位性があると判断された。

同社は、高い利回りを月次で提供するよう設計されたT12ファンドなどを通じて、利回りをもたらすトークン化商品の開発実績を積んでいる。

この10億ドル規模の取り組みは、不動産トークン化における重要な一歩であり、ソラナの今後のユースケースを広げるものとして注目される。

これは新たな仮想通貨投資の一形態として見なすこともできる。

