ソラナ今後の価格予測、1000ドル追加の価値｜期待のBTC関連銘柄
イーサリアムキラーとして知られるソラナ SOL -4.61%は12日、月間で8.2％上昇し、約176ドル台の高値圏で推移している。
ソラナは4月下旬以降、価格が約15%上昇し、市場の注目を再び集めている。
この動きはソラナ今後の動向について、投資家により大きな疑問を投げかける。
次の上昇局面の前に、自身のポートフォリオに1000ドル分を追加する価値はあるのか、そして今後数年間、価値を伸ばし続ける力があるのかという点だ。
機関投資家も注目、ソラナが選ばれる理由
ソラナの成功は、そのブロックチェーンの機能が、市場のニーズとますます一致していることにある。
ソラナの最大の特徴は、その処理速度と手数料の安さだ。
直近1週間で、1日あたりの平均アクティブウォレット数は220万、日次トランザクション数は約9800万に達した。
これらを、取引手数料を数セント以下に抑え、平均取引時間を1〜2秒以内に維持しながら達成している。
これらの数値は、特にイーサリアム ETH +0.71%のような既存の主要なライバルを圧倒している。
この差が、消費者向けのdAppsを開発する開発者がソラナに集まり続ける理由を説明している。
この優れた性能により、伝統的な金融セクターの大手も注目し始めた。
決済時間の短縮と担保要求の低減が機関投資家を惹きつけ、手数料の節約が決定的な要因となっている。
ソラナの今後に潜むリスクと将来性
自身のポートフォリオにソラナを追加することを検討する際には、ソラナ今後のリスクを理解することが重要だ。
過去、直近では2024年2月に、ソラナは注目を集めるほどのネットワーク停止を経験した。
これらは異例の事態であり、再発する兆候はないものの、長い目で見れば可能性はゼロではない。
競争もまた熾烈だ。
イーサリアムのレイヤー2ソリューションは四半期ごとに安価になっている。
新たなレイヤー1ブロックチェーンも、資本基盤は小さいながらソラナと同じAIやDePIN分野を狙っている。
これらの競合がソラナに完全に取って代わる可能性は低いが、市場シェアの成長をある程度妨げることは確実視される。
ソラナのような既存プロジェクトが成長の道筋を示す一方で、暗号資産（仮想通貨）の根源的な課題解決を目指す新たな動きも現れている。
ビットコインの課題を解決する新銘柄
その一つが、ビットコイン BTC -2.35%のレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）だ。
ホワイトペーパーによると、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、取引速度の遅さや手数料の高さといった長年の課題を解決することを目的としている。
特筆すべきは、ソラナの高速な仮想マシンを統合する画期的なアプローチだ。
これによりビットコイン上で高速なアプリケーション開発が可能になると期待されている。
現在進行中のプレセールでは既に約860万ドル以上を調達したと報告されており、その期待の高さがうかがえる。
公式サイトよりBitcoin Hyper購入が可能だ。
ビットコインのブランド力とソラナの技術力を融合させるこの試みは、次世代の仮想通貨市場における新たな可能性を秘めている。
Bitcoin Hyper今後に投資家の注目が集まっており、詳細を調べてみる価値があるプロジェクトだと言える。Bitcoin Hyperを見てみる