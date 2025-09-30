BTC $114,403.82 2.62%
Industry Talk

リップル、FRB利下げで急騰｜BTC系アルトコインが急浮上

リップル(XRP)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。

リップルxrp logo XRP +2.26%は18日、米FRBの利下げを受け、一時3.14ドルまで上昇した

今回の利下げは市場全体のリスク選好を押し上げる結果となった。

FRB当局者の大半が今後の会合で追加利下げを見込む政策金利見通しに、市場参加者の注目が集まっている。

Xrp (XRP)
24h7d30d1yAll time

リップル今後の展望、FRB利下げと大手金融機関との提携

リップル社は、DBS銀行およびフランクリン・テンプルトンと覚書を締結した。

この提携は、トークン化されたマネー・マーケット・ファンドやステーブルコインを基盤とする取引ソリューションの開発を目的とする。

この動きは、銀行、資産運用、ブロックチェーンの各分野における主要プレーヤーが持つ技術を結集するものだ。

その目的は、急速に拡大するトークン化資産市場と、機関投資家からの高い関心に応えることにある。

同社は機関投資家の約87％が2025年にデジタル資産への資金拠出拡大を見込んでいると、需要の強さを強調した。

この発表やFRBのハト派的な見通しを背景にリスクオンムードが高まり、仮想通貨リップルは3.14ドルまで高騰した。

相対力指数も60まで上昇し、強気の勢いを裏付けている。

しかし、その後は利食い売りが強まり、3.00ドル付近まで値を戻しており、リップル今後の動向に注目が集まっている。

ビットコインの進化系？新星アルトコインBitcoin Hyper

主要アルトコインに続き、ビットコインbtc logo BTC +3.28%基盤の新プロジェクトにも関心が高まっている。

ビットコインは資産価値こそ高いが、取引速度の遅さや手数料の高さといった実用面の課題を長年抱える。

この問題解決を目指すレイヤー2の中でもBitcoin Hyper（HYPER）が注目株だ。

同プロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつソラナsol logo SOL +3.33%仮想マシンを統合し、高速・低手数料な取引の実現を目指す

この構想は高く評価され、プレセールでは既に1800万ドル超の資金調達を達成している。

現在0.012995ドルで、HYPERトークンの購入は公式サイトを通じて可能だ。

主要取引所への上場計画も明らかになり、早期のトークン取得の動きが加速している。

アナリストは、ビットコインが持つ2兆ドル規模の流動性を解放する可能性を指摘している。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインの新たな成長を牽引する存在となり得る。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

