Plasma、メインネットとXPLを公開｜エアドロップも実施

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 27, 2025

Bitfinexが支援するステーブルコインに特化したレイヤー1ブロックチェーンPlasmaは25日、メインネットベータ版とネイティブトークンXPLのデビューを果たした。

同プラットフォームは、ローンチ初日から20億ドルのステーブルコインが稼働しており、ステーブルコインの流動性において8番目に大きなブロックチェーンとしての地位を確立した。

このプロジェクトは、ステーブルコインの活動を大規模に処理するための高スループット、低コストのマネーチェーンとして設計されている。

メインネットベータ版の完成により、ユーザーはPlasmaのダッシュボードを通じて、USD₮0の引き出しや手数料無料のUSD₮送金が可能になった。

The global financial rails powering Money 2.0 go live tomorrow. pic.twitter.com/4zSquTRAGs — Plasma (@PlasmaFDN) September 24, 2025

戦略的パートナーシップと記録的な資金調達

Plasmaの成功の背景には、周到な戦略が存在する。プロジェクトは、DeFiプロトコルのAaveやEuler、大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンスなど、100以上のパートナーと提携した。

ローンチに先立って行われたパブリックセールでは、募集上限5,000万ドルに対し、その7倍にあたる3億7,300万ドルの申し込みが殺到した。

さらに、バイナンスEarnとの提携キャンペーンは、上限である10億ドルに即座に達し、バイナンスEarn史上最大かつ最も成功したキャンペーンとして記録されている。

このような事前の資金調達とコミュニティ形成が、プロジェクトの強力なスタートを後押しした形だ。

価値を維持する貯蓄手段や、業界最安水準のUSD₮借入金利の提供を目指しており、ステーブルコイン市場のインフラとしての役割が期待される。

XPLトークンの上場とエアドロップ

ネイティブトークンであるXPLは、メインネットローンチと同日にバイナンス、OKX、ビットゲット、Bitfinexなどの複数の主要取引所に上場した。

取引開始直後は1ドルをわずかに上回る価格で推移したが、一時1.54ドルまで急騰後、1ドル付近で安定するなど、高いボラティリティを示した。

またPlasmaは、ローンチ活動の一環として、数千万ドル相当のXPLトークンのエアドロップも実施した。

エアドロップの対象者は、Plasmaの事前入金ICOスキームに参加したすべての投資家となっている。

今回のローンチはプロジェクトにとって最終段階の完了を意味し、史上最大の初日ステーブルコイン流動性を持つチェーンとしての地位を固めた。

ステーブルコインに特化するという明確なビジョンと、強力なパートナーシップを武器に、Plasmaが今後の仮想通貨市場、特にDeFi分野でどのような影響を与えていくか、注目が集まる。