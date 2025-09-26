BTC $109,836.21 -2.73%
Plasma、メインネットとXPLを公開｜エアドロップも実施

最終更新日: 
ステーブルコインが流れるプラズマブロックチェーンのネットワークとXPLトークンのロゴ

Bitfinexが支援するステーブルコインに特化したレイヤー1ブロックチェーンPlasmaは25日、メインネットベータ版とネイティブトークンXPLのデビューを果たした。

同プラットフォームは、ローンチ初日から20億ドルのステーブルコインが稼働しており、ステーブルコインの流動性において8番目に大きなブロックチェーンとしての地位を確立した。

このプロジェクトは、ステーブルコインの活動を大規模に処理するための高スループット、低コストのマネーチェーンとして設計されている。

メインネットベータ版の完成により、ユーザーはPlasmaのダッシュボードを通じて、USD₮0の引き出しや手数料無料のUSD₮送金が可能になった。

戦略的パートナーシップと記録的な資金調達

Plasmaの成功の背景には、周到な戦略が存在する。プロジェクトは、DeFiプロトコルのAaveやEuler、大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンスなど、100以上のパートナーと提携した。

ローンチに先立って行われたパブリックセールでは、募集上限5,000万ドルに対し、その7倍にあたる3億7,300万ドルの申し込みが殺到した。

さらに、バイナンスEarnとの提携キャンペーンは、上限である10億ドルに即座に達し、バイナンスEarn史上最大かつ最も成功したキャンペーンとして記録されている。

このような事前の資金調達とコミュニティ形成が、プロジェクトの強力なスタートを後押しした形だ。

価値を維持する貯蓄手段や、業界最安水準のUSD₮借入金利の提供を目指しており、ステーブルコイン市場のインフラとしての役割が期待される。

XPLトークンの上場とエアドロップ

ネイティブトークンであるXPLは、メインネットローンチと同日にバイナンス、OKX、ビットゲット、Bitfinexなどの複数の主要取引所に上場した。

取引開始直後は1ドルをわずかに上回る価格で推移したが、一時1.54ドルまで急騰後、1ドル付近で安定するなど、高いボラティリティを示した。

またPlasmaは、ローンチ活動の一環として、数千万ドル相当のXPLトークンのエアドロップも実施した。

エアドロップの対象者は、Plasmaの事前入金ICOスキームに参加したすべての投資家となっている。

今回のローンチはプロジェクトにとって最終段階の完了を意味し、史上最大の初日ステーブルコイン流動性を持つチェーンとしての地位を固めた。

ステーブルコインに特化するという明確なビジョンと、強力なパートナーシップを武器に、Plasmaが今後の仮想通貨市場、特にDeFi分野でどのような影響を与えていくか、注目が集まる。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
