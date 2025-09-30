BTC $113,039.71 -0.78%
Cryptonews Industry Talk

パイネットワーク苦戦の一方、ソラナ技術で進化する銘柄が台頭

ソラナ(SOL)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
割れたパイネットワークのコインと、輝くビットコインとソラナのロゴが融合したシンボルが対比的に描かれている。

パイネットワークは22日、価格が史上最安値を更新したと報じられた

これは2月27日に記録した最高値2.9ドルから90%以上の暴落となる。

外部取引所での取引開始後に人気が冷え込んだことが主な原因で、ソーシャルメディア上では不満が広がっている。

さらに、今後のトークンロック解除を控え、一部では価格が0.05ドルまで下落するとの懸念も出ている。

Pi Network (PI2)
24h7d30d1yAll time

パイネットワークの逆境

厳しい市場環境が続く中でも、開発チームは前進を続けている。

最近、プロトコルをバージョン22へ移行したと発表した。

これは、最終的にバージョン23を目指すアップグレード計画の一環だ。

また、開発チームは10月1日と2日にシンガポールで開催される大型イベントTOKEN2049への参加も明らかにしている。

開発と情報発信の両面で活動を継続する姿勢を示した。

8月に価格が0.33ドルまで急落した際、多くの参加者が将来性への期待を失いかけた。

しかし、一部のアナリストやコミュニティメンバーは楽観的な見方を維持している。

暗号資産（仮想通貨）市場で新しいプロジェクトが生き残るには、技術的進展と強固なコミュニティの支援が不可欠だ。

パイネットワークもその例外ではない。

ビットコインの進化とソラナ今後への影響

デジタルゴールドとしての地位を築いたビットコインbtc logo BTC +1.27%だが、イーサリアムeth logo ETH +1.08%やソラナsol logo SOL -0.01%と比較すると、実用面での取引性能に課題を残す。

この課題を解決するため、レイヤー2技術を活用したBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。

同プロジェクトは、ビットコインの強固なセキュリティを維持しつつ、ソラナ仮想マシンを統合する

これにより高速・低コストなスマートコントラクト環境の構築を目指す。

ソラナ技術がビットコイン上で活用されるこの動きは、ソラナ今後の展開にも影響を与える。

プレセールで既に1800万ドル以上を調達した実績は、市場の期待の高さを示している。

現在0.013005ドルで販売されており、公式サイトからHYPERトークンの購入は可能だ。

機関投資家の採用が進む中、実用性を高めるBitcoin Hyperは今後、ビットコインエコシステム拡張の先駆者となり得る存在だ。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
