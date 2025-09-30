パイネットワーク苦戦の一方、ソラナ技術で進化する銘柄が台頭
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
パイネットワークは22日、価格が史上最安値を更新したと報じられた。
これは2月27日に記録した最高値2.9ドルから90%以上の暴落となる。
外部取引所での取引開始後に人気が冷え込んだことが主な原因で、ソーシャルメディア上では不満が広がっている。
さらに、今後のトークンロック解除を控え、一部では価格が0.05ドルまで下落するとの懸念も出ている。
パイネットワークの逆境
厳しい市場環境が続く中でも、開発チームは前進を続けている。
最近、プロトコルをバージョン22へ移行したと発表した。
これは、最終的にバージョン23を目指すアップグレード計画の一環だ。
また、開発チームは10月1日と2日にシンガポールで開催される大型イベントTOKEN2049への参加も明らかにしている。
開発と情報発信の両面で活動を継続する姿勢を示した。
8月に価格が0.33ドルまで急落した際、多くの参加者が将来性への期待を失いかけた。
しかし、一部のアナリストやコミュニティメンバーは楽観的な見方を維持している。
暗号資産（仮想通貨）市場で新しいプロジェクトが生き残るには、技術的進展と強固なコミュニティの支援が不可欠だ。
パイネットワークもその例外ではない。
ビットコインの進化とソラナ今後への影響
デジタルゴールドとしての地位を築いたビットコイン BTC +1.27%だが、イーサリアム ETH +1.08%やソラナ SOL -0.01%と比較すると、実用面での取引性能に課題を残す。
この課題を解決するため、レイヤー2技術を活用したBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。
同プロジェクトは、ビットコインの強固なセキュリティを維持しつつ、ソラナ仮想マシンを統合する。
これにより高速・低コストなスマートコントラクト環境の構築を目指す。
ソラナ技術がビットコイン上で活用されるこの動きは、ソラナ今後の展開にも影響を与える。
プレセールで既に1800万ドル以上を調達した実績は、市場の期待の高さを示している。
現在0.013005ドルで販売されており、公式サイトからHYPERトークンの購入は可能だ。
機関投資家の採用が進む中、実用性を高めるBitcoin Hyperは今後、ビットコインエコシステム拡張の先駆者となり得る存在だ。Bitcoin Hyperを見てみる