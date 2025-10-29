BTC $113,277.21 -0.84%
Cryptonews Industry Talk

ビットコイン、11.4万ドルの高値圏維持｜11月は犬系コインが狙い目

ビットコイン(BTC)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
Maxi Dogeロードマップ

ビットコイン（BTC）は28日、11万4000ドル台の高値圏を維持している。

10月の仮想通貨市場は期待外れに終わったものの、トレーダーはすでに11月のMoonvemberに照準を定めている。

そんな中、新たな犬系ミームコインMaxi Doge（MAXI）のプレセールが380万ドルを超える資金調達に成功した。

市場アナリストは、ビットコインの安定した推移がミームコイン市場への資金流入を促す可能性を指摘している。

米利下げ観測がビットコイン今後を後押し

10月29日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げがほぼ確実視される中、リスクオン相場への転換期待が高まっている。

ビットコインの技術指標は20が強気シグナルを、11が弱気シグナルを示しており、恐怖と貪欲指数は50で中立を維持している。

市場アナリストは、2020年末のビットコインが1万2000ドル前後で推移していた時期と現在の市場を比較する。

当時、ビットコインは前回の最高値を大きく下回っていたが、その後の1四半期で170%急騰した経緯がある。

オンチェーンデータもこのセンチメントを裏付けている。

Glassnodeは10月初旬から小規模なビットコイン保有者の間で強い純蓄積が続いていると報告。

機関投資家の67%がビットコインは今後3〜6カ月で強気な姿勢を示しているという。

ビットコインETFには年初から269億ドルの純流入があり、その大部分をBlackRockのIBITが占める。

この安定した資金流入が、ビットコインの11万4000ドル台維持を支えている。

犬系コインMaxi Dogeに資金が集中

「Moonvember」は、次の強気相場の波をどのトークンがリードするかを決定する月になる可能性がある。

昨年は、Pump.funから生まれたファートコイン（FARTCOIN）が、全くの無名から一気に巨大な存在へと成長した。

Maxi Dogeは、2021年にドージコイン（DOGE）を史上最高値に押し上げた混沌として止められないエネルギーを彷彿とさせる。

当時、横目で見つめる柴犬とComic Sansのテキストが、数十億ドル規模のムーブメントへと発展した。

しかし、現在DOGEは自身のETFを持つなど企業的な側面が強まり、その成長を支えた貪欲な挑戦者の精神は失われてしまったかもしれない。

Maxi Dogeは、その精神を取り戻そうとしている。

現在のプレセールラウンドは残りわずかな時間となっており、MAXIを0.000265ドルで入手できる機会は限られている。

クジラの大量購入が示す期待値

Maxi Dogeチームの取り組みは明らかに機能しており、初期のDOGE支持者の一部もすでに乗り換えている可能性がある。

今月初め、ある大口投資家（クジラ）がわずか2回の購入で約70万ドル相当のMAXIトークンを取得。

このウォレットがMoonvemberの最有力候補として何を選んでいるかを示唆した。

大型ミームコインが短期的な調整に直面する中、より高いアップサイドを提供できる新興プレセールプロジェクトへと関心が着実に移っている。

プレセールで購入したMAXIは、プロジェクト独自のプロトコルを介してすぐにステーキングでき、現在変動制で80%のAPYを提供。

すでに91億以上のMAXIトークンがステーキングプールにコミットされており、コミュニティの支持の高まりを示している。

参加するには、Maxi Doge Tokenの公式サイトにアクセスし、Best Walletを通じて接続する必要がある。

ETH、BNB、USDT、USDCと交換できるほか、銀行カードで直接支払うことも可能だ。

Maxi DogeのスマートコントラクトはCoinsultとSOLIDProofによって完全に監査されており、コードの安全性が保証されている。

来月には取引所への上場が予定されており、これは価格が上昇する前にMAXIを取得できる最後の機会の一つとなる。

Maxi Dogeを見てみる
