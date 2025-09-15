ハイパーリキッドのUSDH発行、ネイティブ・マーケッツが発行権獲得

新興企業のネイティブ・マーケッツは14日、ハイパーリキッドのネイティブステーブルコインであるUSDHのティッカーを確保した。

複数の企業が提案提出

ハイパーリキッドは、出来高で世界最大規模の分散型デリバティブ取引所として知られる。同取引所は9月5日、ネイティブステーブルコインUSDHの発行者を選定するための提案依頼書（RFP）を公式に発表した。

このプロセスは、エコシステムの成長に貢献できるパートナーを見つけることを目的としていた。

当初、Paxos、Ethena、Fraxなど8つの主要な暗号資産（仮想通貨）関連企業が提案を提出したが、後にEthenaは辞退した。

選定プロセスは、コミュニティのバリデーターが大きな影響力を持つビューティーコンテスト形式へと移行。

結果として、初期からのハイパーリキッド支持者であるマックス・フィージ氏が共同設立したネイティブ・マーケッツが、約97%の支持を得て発行権を事実上確保した。

準備金の二重管理とエコシステムへの貢献が決め手

今回の選定において、いくつかの要因がネイティブ・マーケッツの勝利に貢献した。

同社は、オフチェーン管理をブラックロックが、オンチェーン監督をスーパーステートが担うという準備金の二重管理構造を提案し、規制上の懸念に対応した。

この提案では、米国のGENIUS規制基準への準拠を強調し、Stripe傘下のBridgeが持つ国際的なコンプライアンス能力と法定通貨へのアクセスを活用するとしている。この取り組みは、多くの仮想通貨プロジェクトが直面する規制のハードルをクリアするためのモデルケースとなることが期待されている。

特に注目されたのは、準備金から得られる利息の分配メカニズムだ。利息の50%はHYPEトークンの買い戻しを行う支援基金に、残りの50%はエコシステム開発に充てられる。

この仕組みは、ハイパーリキッドのエコシステム開発目標と直接的に合致する。

USDHの導入は、ハイパーリキッドが分散型金融（DeFi）のエコシステム内でより重要な役割を果たすための基盤となる。

さらに、ネイティブ・マーケッツは監査済みでオープンソース化されたCoreRouterコンポーネントを特徴とする技術的に堅牢な実装計画を提示し、透明性とセキュリティを確保しつつコミュニティの参加を促した。

段階的な展開と今後の計画

USDHティッカーを確保したネイティブ・マーケッツは、段階的な展開戦略を計画している。

まず、USDH HIP-1とそのERC-20コントラクトを導入する。本格的なローンチに先立ち、システムの安定性と安全性を確保するため、1取引あたり800ドルを上限とする管理されたテスト段階を開始する予定だ。

このテスト段階の後、USDHとUSDCの現物注文板を導入し、全面的な発行・償還機能の提供を開始する。

USDHの発行と償還はBridgeを通じて行われ、将来的には追加の法定通貨オンボーディングチャネルも計画されている。

同社の提案は、発行者としての中立性を保ちながら米国の規制基準に準拠するという、強力な規制対応姿勢を示している。

プロトコルの中心的なコンポーネントはすでに第三者によるセキュリティ監査を受け、オープンソース化されており、透明性への取り組みがうかがえる。

このアプローチは、規制が厳しくなる市場環境において、分散型プラットフォームがステーブルコインを統合する上での新たな基準となる可能性がある。