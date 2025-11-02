BTC $110,795.27 0.66%
マスク氏、新暗号化アプリ「X Chat」数カ月以内に提供へ

ビットコイン技術を応用した暗号化メッセージングシステムの未来的なインターフェース

米実業家イーロン・マスク氏は1日、ポッドキャスト番組「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」で、新メッセージアプリ「X Chat」の立ち上げを表明した。

ビットコイン（BTC）と同様の暗号技術を採用し、テレグラムやワッツアップに対抗する「完全暗号化プラットフォーム」として提供される。

マスク氏は「我々はXのメッセージングスタック全体を『X Chat』として再構築した」と説明し、サービスは数カ月以内にローンチ予定だと語った。

ビットコイン級の暗号化技術を採用

X Chatは、ピアツーピア暗号化技術を採用し、仲介を介さずにエンドツーエンド暗号化を実現する。

マスク氏はこの仕組みを「ビットコインのセキュリティメカニズムと似ている」と表現した。

対応する機能はテキスト、ファイル送信、音声通話、ビデオ通話など。Xアプリに統合される形と、独立アプリとしての提供の両方が検討されている。

同氏は「市場で利用可能なあらゆるメッセージングサービスの中で最も安全性が高いものになる」と主張している。

分散型アーキテクチャを採用し、中央サーバーへの依存を最小化する設計も示唆した。

既存サービスのデータ収集を批判

マスク氏はWhatsAppなどの既存アプリについて、広告を表示するためにメッセージ内容を把握していると批判し、これは重大なセキュリティ脅威だと述べた。

「アプリが広告を見せるために会話内容を理解するなら、それはユーザー情報を収集しているということだ」と指摘。ハッキングリスクにも繋がると警告した。

マスク氏はX Chatに「広告フック」を含めず、ユーザーデータを収集しない設計を採用すると強調した。

この思想は匿名性を重視するモネロ（XMR）のようなプロジェクトとも共通する。

一方、ワッツアップは公式FAQで「メッセージはエンドツーエンド暗号化されており内容にはアクセスできない」と説明している。

しかし、批評家は「メタデータ収集やバックアップ暗号化の不備が残っている」と指摘してきた。

今回の発表により、メッセージング領域で再びプライバシー競争が激化する可能性がある。

X Chatの正式ローンチ時期は未定だが、ユーザー規模9億人超のXエコシステムとの連携が注目されている。

2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
