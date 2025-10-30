BTC $109,146.16 -3.53%
ETH $3,894.53 -3.38%
SOL $193.11 -1.13%
BNB $1,106.91 -0.40%
XRP $2.52 -3.79%
DOGE $0.18 -2.88%
SHIB $0.000010 -1.48%
PEPE $0.0000068 -2.03%
Cryptonews アルトコインニュース

甲虫王者ムシキングがブロックチェーンゲームで復活へ

アルトコイン
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ブロックチェーン上で戦うカブトムシとクワガタムシのイメージ

Kyuzanは29日、甲虫王者ムシキングを題材としたブロックチェーンゲームのMUSHInomics with MUSHIKINGを開発中だと明らかにした

同社がセガからのライセンス許諾を受け、2025年11月上旬のリリースを予定している。

ゲームはウェブブラウザベースのアプリケーションとして、約6週間の期間限定イベントとして展開される。

甲虫王者ムシキングがブロックチェーンゲームで復活

この新作は、Oasysブロックチェーン上のミームコインMUSHI初のユーティリティアプリケーションとなる。

プレイヤーはMUSHIトークンを使用し、ガチャシステムを通じて甲虫王者ムシキングシリーズの約90種類の昆虫カードを入手する仕組みだ。

入手したカードは、譲渡や売買が不可能なSBT形式で提供される。プレイヤーは特定の期間、カードの限定的な使用権となり、使用期間終了後はカードは閲覧できなくなる。

ゲームの戦闘システムは、原作のじゃんけんをベースにしている。

プレイヤーは入手したカードでデッキを構築しバトルに挑み、勝利すると報酬としてMUSHIトークンを獲得できる可能性がある。

人気IPとWeb3技術の融合

甲虫王者ムシキングは2003年に登場して以来、日本の小学生男子を中心に絶大な人気を博したIPだ。

公式資料によると、カードの累計出荷枚数は4億9800万枚、公式大会の開催数は約10万回に上る。

今回のブロックチェーンゲーム化は、この強力なIPとWeb3技術を融合させる試みである。

Kyuzanは、単なる投機対象ではなく、ゲームプレイ体験を重視する設計思想を強調している。

カードが永続的な所有物ではなく、期間限定の利用権であるSBT形式の採用もその一環だ。

シンガポールのトークン発行支援企業のBOBGがプロジェクトへの協力を表明しており、Oasysのハブレイヤー上でMUSHIの発行を担当する。

ゲームはシーズン制で運営され、約6週間の期間終了時のランキングに応じてプレイヤーに報酬が分配される。

ゲームプレイは無料で可能だが、カードの購入には専用トークンMUSHIが必要となる。

ブラウザベースで提供することで、仮想通貨などに不慣れな新規ユーザーの参入障壁を下げる狙いがあるとされる。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,956,379,472,181
1.39
トレンドの仮想通貨

注目記事

ブロックチェーンニュース
テレグラム、新AIネットワーク「Cocoon」発表
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
2025-10-30 12:13:48
アルトコインニュース
グレースケール、ソラナETFをローンチ｜ステーキング報酬付き
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-10-30 11:05:36
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム