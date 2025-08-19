MS予測、AIでS&P500に年間92兆円の利益？ソラナ系ミームコインの今後

AI暗号資産（仮想通貨）全体の時価総額は19日、前日比で-5.1％安を記録し、約296億ドルで推移している。



モルガン・スタンレーは、AIがS&P500企業に年間9200億ドルの利益をもたらす可能性があるとの分析を公開した。

これは生産性向上やコスト削減、新たな収益機会の創出による効果を見込んだものだ。

S&P500におけるAI活用の経済効果

同社は、AI導入による長期的な影響として、S&P500の市場価値が13兆～16兆ドル増加すると見積もっている。

最大値の16兆ドルが達成されれば、S&P500の時価総額は約29％押し上げられる計算になる。



分析はさらに、AI技術の種類別に影響を分類した。

自律的に意思決定を行うエージェント型AIは年間4900億ドル、人型ロボットなどのエンボディードAIは年間4300億ドルの価値を創出できると試算している。

ただし、これらはいずれも具体的な時期を限定しておらず、AIの改良と普及が続くことを前提としている。

AI導入の波及効果

AIによる影響は仮想通貨業界を含む産業全体に及ぶとされ、90％の職種で何らかの自動化や補完が進む見通しだ。

特に消費財流通、小売、不動産、輸送といった業種では、2026年までに法人税前利益の倍増も期待されている。

AIを後押しするインフラ整備には2028年までに世界で約3兆ドルが投じられる見込みで、データセンターや半導体分野で恩恵を受ける企業が現れるとみられる。

一方で、労働市場への影響は懸念材料だ。

AI研究企業Anthropicのダリオ・アモデイCEOは、AIが今後5年でホワイトカラーの仕事の半分を消滅させ、失業率が20%に達する可能性があると警告している。

企業収益は伸びても社会全体の調整は課題となりそうだ。

AIがもたらす新たな市場構造

モルガン・スタンレーは、AIの普及による影響をAI導入企業にとって根本的な追い風と位置づけた。

特にエージェント型AIとエンボディードAIを組み合わせた効果は、S&P500企業の法人税前利益を25％以上押し上げる可能性があると分析する。

こうした見通しはウォール街の強気なAI関連予測とも重なる。

リサーチ会社トライバリエート・リサーチも別の報告で、AI主導の収益成長によりS&P500は2030年までに1万ポイントへ到達すると予測している。

ただし、実際の効果が実現するには、技術の継続的な進化と規制環境の安定性が必要になる。

分野や企業規模によって利益の格差が拡大する可能性もあり、AIの恩恵は一様ではないと同社は強調している。

仮想通貨市場においても、AI仮想通貨の動向が注視されている。

ソラナ今後に影響を与えるミームコインSnorter Bot

AIの進化が金融市場の構造を変える中、仮想通貨分野で注目されているのが、テレグラムを基盤とするトレーディングツールSnorter bot（SNORT）だ。

そのユーティリティトークンであるSnorter Tokenは、ソラナ（SOL）を中心に、イーサリアム（ETH）、など複数のブロックチェーンでの展開を予定している。

Snorter Botの最大の特徴は、ユーザーがテレグラム上で直接、注文や資産管理、コピートレードを行える点だ。

これにより、利便性が大幅に向上している。

特に、ホワイトペーパーによると、AIを活用した自動売買機能やラグプル検出、MEV耐性といった安全機能が備わっている。

7月下旬時点で、SNORTのプレセールは320万ドルを集め、137%のAPYを提供するステーキングプログラムも注目を集めている。

Snorter Botの購入は公式サイトから可能だ。

外部監査で重大なリスクなしと評価されたことも、信頼性を高める要因だ。

Snorter Botは、単なる投機的なミームコインではなく、実際のユーティリティを持つプロジェクトとして高く評価されている。

また、Snorter Botはソラナ今後の動向に影響を与えると見込まれている。

多チェーン展開が進めば、Snorter botは今後、仮想通貨市場の新しい潮流として定着すると期待されている。