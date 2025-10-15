BTC $112,382.29 0.43%
ETH $4,100.84 2.38%
SOL $203.90 4.19%
BNB $1,188.09 -1.52%
XRP $2.50 1.36%
DOGE $0.20 2.46%
SHIB $0.000010 2.77%
PEPE $0.0000074 2.73%
Cryptonews ビットコインニュース

メタプラネット初、企業価値がBTC保有下回る｜mNAVは1割れ

ビットコイン(BTC)
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ビットコインの床を突き破って下落する株価チャートを示すグラフと、東京の夜景。メタプラネット社の市場評価悪化を象徴している。

ビットコインbtc logo BTC -2.5400%を軸とした財務戦略を掲げるメタプラネットは14日、企業価値をビットコイン保有額と比較する独自指標「mNAV」が、初めて1を割り込んだ。

mNAVは、企業の時価総額と総負債を合計した額を、保有するビットコインの純資産価値（NAV）で割って算出される。

この数値が1を下回るということは、市場が企業の事業運営を含めた全体の価値を、保有する暗号資産（仮想通貨）の価値よりも低く評価していることを意味する。

株価急落が招いた異例の事態

この評価逆転の背景には、メタプラネットの株価急落がある。

同社の株価は2024年6月中旬の1895円から75%下落し、約3.20ドルまで落ち込んだ。

これにより時価総額が大幅に縮小し、mNAVの低下に直結した。

市場関係者は、仮想通貨を積極的に購入するための資金調達が、伝統的な株式投資家の間でリスクへの警戒感を高めたと分析している。

さらに、メタプラネットはこの時期に第20回から第22回の新株予約権の行使を一時停止すると発表。

「戦略の最適化」が目的とされているが、投資家の不安心理を助長した可能性もあると指摘されている。

ビットコイン価格の変動性や、日本における規制動向も投資家心理に影響を与えた。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

企業戦略の持続可能性に疑問符

mNAVの低下は以前の水準から7ポイント以上の下落であり、市場認識の劇的な変化を示している。

理論上、企業の価値が保有資産の価値を下回る「裁定取引」の機会が発生している状態だ。

こうした事例は極めて稀であり、通常は企業のビットコイン保有以外の事業に対して、市場が深刻な懐疑的見方をしているサインとされる。

金融アナリストの間では、仮想通貨を財務資産として大きく依存する企業戦略の持続可能性について議論が高まっている。

仮想通貨投資への過度な依存は危険であるとの指摘もあり、日本の著名な上場企業によるBTC戦略の今後が注目される。

今回の出来事が一時的な市場の異常なのか、それとも構造的な変化の前兆なのか、関係者の視線が集まっている。

ビットコインニュース
ビットコイン、11万5000ドル回復｜ETHなど仮想通貨も全面高
2025-10-13 15:23:24
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
メタプラネット、新株予約権の行使を一時停止｜BTC戦略を強化
2025-10-11 12:54:00
,
筆者 Naoya Tokunaga
アルトコインニュース
ソラナ、市場暴落でも安定稼働｜過去最大の負荷テストで実力証明
2025-10-12 15:04:35
,
筆者 Naoya Tokunaga

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,044,618,519,207
-9.07
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ビットコイン、11万5000ドル回復｜ETHなど仮想通貨も全面高
2025-10-13 15:23:24
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
メタプラネット、新株予約権の行使を一時停止｜BTC戦略を強化
2025-10-11 12:54:00
,
筆者 Naoya Tokunaga
アルトコインニュース
ソラナ、市場暴落でも安定稼働｜過去最大の負荷テストで実力証明
2025-10-12 15:04:35
,
筆者 Naoya Tokunaga

注目記事

金融・経済ニュース
金融庁、仮想通貨のインサイダー取引を禁止へ｜投資家保護を強化
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-15 14:48:06
ビットコインニュース
ブラックロックCEO、ビットコインを「金に代わる資産」と再評価
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-15 14:23:54
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム