メタマスク、独自ステーブルコインmUSDを今月中ローンチか
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
暗号通貨（仮想通貨）ウォレット大手メタマスクは13日、米ドルにペッグされた独自のステーブルコインmUSDの詳細を今週中にも発表する見込みであることが明らかになった。
正式ローンチは、2025年8月末までを予定している。
この動きは、先週誤って公開され、その後削除されたガバナンス提案によってプロジェクトの存在が示唆された後に行われる。これにより、公式発表前に計画が明らかになった形だ。
ステーブルコイン市場へ参入
月間3,000万人以上のアクティブユーザーを抱えるメタマスクは、米ドルペッグのステーブルコインであるmUSDで市場に参入し、USDTやUSDCのような既存のステーブルコインに挑戦する構えだ。
この開発は、フィンテック大手のStripeが最近買収したステーブルコイン決済インフラ企業Bridgeと、ステーブルコイン発行プロトコルM^0との戦略的パートナーシップを通じて進められる。
さらに、著名な資産運用会社であるBlackstoneが、mUSDの重要な資産および財務管理サービスを提供し、プロジェクトに機関投資家レベルの信頼性を与える。
メタマスクのステーブルコイン市場への参入は、従来のウォレットプロバイダーとしての役割から、より広範な仮想通貨インフラエコシステムへの大きな一歩を意味する。
同社は、ステーブルコインの準備金を活用して利回りを生み出し、現在のビジネスモデルを超えた収益源の多様化を目指している。
規制明確化と市場の追い風が後押し
mUSDの取り組みを直接的に可能にしたのは、2025年7月に可決されたGENIUS法だ。この法律は、米国で初めてステーブルコインに関する包括的な連邦の枠組みを確立し、規制の明確化をもたらした。
同法は、米国債のような高品質な流動資産に裏付けられた1対1の準備金、毎月の準備金証明の公開、そして完全なAML/KYC（マネーロンダリング防止/顧客確認）コンプライアンスプロトコルの施行を義務付けている。
これにより、これまで機関投資家の参入を妨げてきた規制上の不確実性が解消された。
同時に、仮想通貨市場全体も大きな勢いを見せており、約1,160億ドルの新規資本がエコシステムに流入している。
ステーブルコインセクター自体も総価値が7,500億ドル以上に成長しており、競争は激しいものの収益性の高い市場機会が生まれている。
この動きは、主要な機関投資家がデジタル資産市場への規制された参入経路をますます求める中で、分散型金融（DeFi）と伝統的金融（TradFi）の融合が加速していることを反映している。
mUSDは、機関投資家向け金融のスケーラビリティと分散型エコシステムの革新性を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャで設計されており、DeFiと伝統的な金融システムの間の戦略的な橋渡しを目指す。