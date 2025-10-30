BTC $110,971.74 -1.80%
Cryptonews 金融・経済ニュース

メタマスク親会社コンセンシス、JPモルガン主幹事でIPO準備へ

仮想通貨
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
イーサリアムとメタマスクのロゴが輝く未来的な金融街の風景

メタマスクの親会社であるConsensys（コンセンシス）はこのほど、新規株式公開（IPO）の主幹事としてJPモルガンとゴールドマン・サックスを選出したと報じられた

同社は、イーサリアム（ETH）エコシステムの基盤を支える主要ブロックチェーン企業として知られている。

大手金融機関の関与と市場の成熟

今回のIPO準備は、暗号資産（仮想通貨）業界の規制環境が改善しつつある中で進められている。

JPモルガンやゴールドマン・サックスといった伝統的金融機関が主幹事を務めることは、ブロックチェーン技術およびコンセンシスのビジネスモデルに対する機関投資家からの信頼が高まっていることの表れだ。

この動きは、仮想通貨業界が投機中心の黎明期から伝統的資本市場へのアクセスを求める成熟産業へと移行しつつあることを象徴している。

コンセンシスは、2022年3月のシリーズD資金調達で4億5000万ドルを獲得し、当時の企業評価額は70億ドル超に達した。

流通市場のデータによると、13日時点で同社株は割引価格で取引されており、過去90日間で58.44％のリターンを記録。取引総額は996万ドルに上るなど、市場からの高い関心がうかがえる。

Web3インフラ企業のIPOが持つ意味

コンセンシスのIPOは、早ければ2026年にも実施される可能性がある。

実現すれば、仮想通貨関連企業としては過去最大級の上場となり、ブロックチェーン業界と伝統的金融市場の融合を象徴する歴史的な節目となる見込みだ。

同社は、ビットコイン（BTC）のマイニング企業のように価格変動の影響を直接受けるモデルではなく、分散型アプリケーション（dApps）やイーサリアムネットワークの成長とともに拡大するWeb3インフラ事業を展開している。

この安定した収益構造と世界的なユーザーベースは、ボラティリティの高い他の暗号資産関連ビジネスと一線を画し、株式市場においても魅力的な投資対象として注目を集めている。

さらに同社は、メタマスクやInfura（インフェーラ）に関連するトークン戦略を通じて、エコシステム全体のエンゲージメント向上を図っている。

コンセンシスの上場が実現すれば、Web3インフラの長期的な収益性を証明するとともに、将来性あるイーサリアム経済圏の将来を占う重要なマイルストーンになると見られている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
