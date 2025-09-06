MemeCore、211%急騰｜ドージコインに続く新ミームコインも話題

MemeCore（M）は4日、市場全体が下落する中、過去1週間で211%急騰し、1ドルを突破した。

通常、こうした急騰は個人投資家が気づくのが遅れ、大口投資家が利益を得る。

一方、Snorter Bot（SNORT）は、ソラナ基盤（SOL）のテレグラムトレーディングボットとして、この状況を変えようとしている。

同プロジェクトは、個人投資家が早期に投資機会を発見できるよう支援することを目指している。

Snorter left Earth. Green candles only visible from orbit. pic.twitter.com/u8tNd7HxNL — Snorter (@SnorterToken) September 3, 2025

ドージコイン今後にも影響？ ミームコインSnorterの動向

市場がアルトシーズンに向かう中、ミームコインが急騰する傾向がある。

MemeCoreは7日間で時価総額20億ドルを突破、初期投資家には25倍のリターンをもたらした。

しかし、こうした動きは大口投資家のクジラが最初に捉え、個人投資家は乗り遅れがちだ。

Snorter Bot（SNORT）は、この状況を変えることを目指している。

ソラナ基盤のテレグラムトレーディングボットであるSnorter Botは、クジラのウォレット活動などをリアルタイムで追跡する。

個人投資家が急騰を早期に発見できるシステムだ。

取引実行も迅速で、Snorter Bot保有者は手数料割引も受けられる。

今後は、ドージコイン（DOGE）今後の動向を含め、活発なミームコインのエコシステム全体で個人投資家に早期アクセスを提供することを目指す。

MemeCoreが示す乗り遅れる代償に対し、Snorter Botは個人投資家が先手を打つための手段となる。

100倍の上昇も？9月はSnorterが飛躍する月

Snorter Botは、クジラに先駆けて個人投資家が機会を掴むことを目指している。

もし成功すれば、その価格は天井を突き破る可能性がある。

ホワイトペーパーによると、手数料の引き下げやコピートレード機能、ガバナンス権を提供する。

その潜在能力は、インフルエンサーやメディアが100倍の上昇可能性を示唆するほどだ。

これは、ドージコインが過去に見せた急騰を彷彿とさせる。

Snorter Botは詐欺という指摘も一部であるが、370万ドル以上を調達し、市場の期待は非常に高い。

ビットコイン（BTC）が下落する9月は、次の急騰銘柄を探す投資家にとってSnorter Botが絶好のローンチ期間となる。

ローンチ日は未定だが、プレセールでは将来の上場価格より大幅に低い価格でSnorter Botを購入できる。

Snorter Botの購入は公式サイトやBest Walletを通じて、SOLやETH、BNBなどで可能だ。

Snorter Botの今後の動向に注目が集まっている。