Cryptonews ブロックチェーンニュース

ロンドン証券取引所、デジタル市場プラットフォーム開始

仮想通貨
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
最終更新日: 
ブロックチェーンのネットワークと融合するロンドン証券取引所の建物

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）は15日、プライベートファンド向けの新たなデジタル市場インフラ（DMI）プラットフォームを正式に開始し、初の取引を完了した

マイクロソフトとの協業で開発されたこのプラットフォームは、ブロックチェーン技術を活用している。

プライベートファンドの発行、トークン化、流通、取引後の資産決済、管理に至るまで、エンドツーエンドのライフサイクル管理を提供する。

ブロックチェーンでプライベート市場を革新

LSEGの公式発表によると、DMIは同社の戦略的な取り組みの一環だ。

同社は資金調達の全段階にわたり顧客をサポートする初のグローバルな取引所グループとなることを目指している。

このプラットフォームはマイクロソフトのクラウドサービスAzure上に構築されている。

相互運用性を核として設計されており、既存の分散型台帳技術ソリューションや伝統的な金融システムとの互換性を確保している。

初期の焦点はプライベートファンドだが、将来的には他の資産クラスへの拡大も計画されている。

このインフラはLSEGの提供する金融情報プラットフォームWorkspaceと完全に統合されている。

このようなブロックチェーン技術の活用は、暗号資産（仮想通貨）市場で培われたイノベーションを伝統的金融に取り込む動きの一環だ。

市場の非効率性解消とアクセス拡大へ

従来のプライベートファンド市場は、断片化され、手作業のプロセスが多く、重要なデータが静的な文書に埋め込まれているといった課題を抱えていた。

これにより、投資家へのリーチや資本展開において非効率性が生じていた。

DMIプラットフォームは、発行と発見のプロセスをデジタル化することで、これらの問題に直接対処する。

数万人の投資家が利用するLSEG Workspaceの確立されたネットワークを活用し、即時の価値を提供する。

LSEGのデジタル市場インフラ責任者であるダルコ・ハイドゥコビッチ氏は、プライベート市場には改善できるプロセスが多く存在すると指摘する。

同氏は、ワークフローの合理化、流通の強化、流動性の実現を通じて、市場へのアクセスを大幅に改善するLSEのコミットメントを強調した。

これは、仲介者を介さずに金融サービスを提供するDeFiの理念とも通じるものがある。

初の取引成功と今後の展望

DMIプラットフォームの最初の顧客として、戦略的パートナーのMembersCapとArchaxが参加した。

最初の取引では、MembersCapがMCM Fund 1のジェネラルパートナーとして一次資金調達を実行し、Archaxが主要なWeb3財団の代理人を務めた。

また、EJFキャピタルも初期導入者として参加しており、一部のファンドが間もなくプラットフォーム上で利用可能になる予定だ。

このプラットフォームは、クローズドエンド型やセミリキッド型など、あらゆる種類のプライベートファンド構造をサポートする。

ハイドゥコビッチ氏は、「最初の顧客の参加とこの初の取引は重要な節目であり、エンドツーエンドで相互運用可能な規制された金融市場インフラに対する需要を示している」と述べた。



さらに、このことは、エンドツーエンドで相互運用可能な規制された金融市場インフラに対する需要を示していると続けている。

このプラットフォームは、プライベート市場の投資へのアクセス方法と管理方法を世界的に変革すると見込まれている。

このデジタル化の流れは、最初に登場したビットコイン（BTC）が金融の世界に問いかけた変革の延長線上にあると言える。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
