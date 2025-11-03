BTC $108,296.85 -1.73%
10月最終週の仮想通貨ニュース｜円ステーブルコインJPYCが発行開始

日本の円とブロックチェーンが融合した未来的な金融テクノロジーのイメージ

2025年10月最終週の暗号資産（仮想通貨）市場は、円建てステーブルコインJPYCローンチ、バイビットが日本人の新規登録停止などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で5.54%下落。ビットコイン（BTC）の市場占有率は60%に迫っている。

本記事では、そのような2025年10月最終週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

日本初、円建てステーブルコインJPYCが正式ローンチ

JPYC株式会社が日本初の円建てステーブルコインJPYCを正式ローンチし、発行・償還プラットフォームJPYC EXをリリース。

1:1で日本円と固定され、預金と国債で完全に裏付け。発行量増加に伴い国債保有を拡大。

アバランチ、イーサリアム、ポリゴンなどで利用可能で、手数料無料。

日本のデジタル決済普及率が2010年の13.2%から2024年の42.8%へ上昇し、政府のステーブルコイン法案承認が後押しした。

大手銀行（三菱UFJなど）の競合システムが2025年10月31日に予定される中、JPYCは先行者利益を狙う。

岡部CEOは、デジタル資産が銀行業務と統合され、アジア市場の流動性を変える可能性を指摘。NetStars決済端末との接続で実用性拡大が見込まれる。

10月最終週の仮想通貨ニュース

