日本初、円建てステーブルコインJPYCが正式ローンチ

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 28, 2025

JPYC株式会社は27日、日本円建てのステーブルコインJPYCの正式ローンチと、専用の発行・償還プラットフォームJPYC EXのリリースを実施した。

同ステーブルコインは日本円と1:1の比率で固定され、法定通貨との完全な交換が可能だ。また、国内の預金と日本国債（JGB）によって完全に裏付けられている。

同社は、ステーブルコインの発行量増加に比例して国債の保有量を増やす方針だ。

JPYCは、アバランチ（AVAX）、イーサリアム（ETH）、ポリゴン（POL）を含む複数のブロックチェーンネットワークで利用できる。

同社は、JPYCの利用に取引手数料を課さない方針を確認している。

デジタル決済への移行が追い風に

日本の金融インフラは伝統的に現金中心であったが、徐々にデジタル決済へと移行している。

政府のデータによると、デジタル決済の普及率は2010年の13.2%から2024年には42.8%以上に急増した。

この変化が、国内の決済システム近代化を目指す中でステーブルコイン普及の土壌を育んだ。

2023年に日本政府がステーブルコイン関連法案を承認したことで、JPYCのローンチを可能にする規制の枠組みが整備された。

これは、金融の安定を維持しつつ、デジタル通貨の革新を受け入れる戦略的な転換を反映している。

岡部CEOは、効率的なデジタル決済手段を求める国内の機関投資家やヘッジファンドからの需要が、JPYC開発の重要な原動力であったと指摘している。

JPYCのような新しい通貨が登場する一方で、依然としてビットコイン（BTC）のような主要な暗号資産への関心も高い。

また、市場での競争も影響を与えた。

三菱UFJ、三井住友、みずほなどの大手銀行は、2025年10月31日に独自の円建てステーブルコイン共同システムを設立する計画を発表している。

JPYCの先行者利益は、ステーブルコイン市場に参入する伝統的な金融機関に対して有利な立場を築くものとなる。

新たな収益モデルと市場への影響

JPYC株式会社のビジネスモデルは、準備金として保有する日本国債から得られる利息を収益源とすることに重点を置いている。

これは、従来のステーブルコイン発行体とは異なる持続可能な収益メカニズムを構築するものだ。

岡部CEOは「日本ではステーブルコインが従来の預金に取って代わる」と述べ、デジタル資産が日本の従来の銀行業務と統合される可能性を示した。

特に、JPYCが利用できるイーサリアムは、多くのデジタル資産プロジェクトの基盤となっている。

JPYCのローンチは、機関投資家による円建てデジタル資産への広範な関心と時期を同じくしている。

同社の経営陣は、米ドル連動型ステーブルコインが米国債の保有を押し上げたのと同様に、JPYCがアジア市場全体の流動性の流れを根本的に変える可能性があると予測している。

同社の戦略的ビジョンには、2025年11月中旬までに稼働が見込まれる60万台以上のNetStars決済端末との接続が含まれる。

これが実現すれば、JPYCの実世界での有用性は劇的に拡大するだろう。

業界アナリストは、JPYCの成功が日本国債への世界的な需要を強化し、世界のデジタル資産エコシステムにおける円の存在感を高める可能性があると指摘している。