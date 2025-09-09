BTC $111,999.18 0.94%
Cryptonews ビットコインニュース

メタプラネットがビットコイン追加取得｜取得総額3045億円に

ビットコイン(BTC)
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
日本の国旗とビットコインのシンボルが融合した未来的なイメージ。

東証上場のメタプラネットは8日、ビットコイン（BTC）を追加購入したと明らかにした

東京証券取引所への公式な届出によると、同社は約22億5100万円相当の136BTCを取得。今回の購入単価は1BTCあたり平均約1655万円だった。

この取得により、メタプラネットのビットコイン総保有量は2万136BTCに到達。総取得額は約3045億6000万円となり、平均取得単価は1BTCあたり10万3196ドルとなる。

攻撃的なビットコイン戦略の背景

メタプラネットの積極的な暗号資産（仮想通貨）購入戦略は、いくつかの要因に基づいている。同社はビットコインを、日本の経済環境と金融政策を背景としたインフレと円安に対する戦略的なヘッジ手段と見なしている。

この方針転換は、事業モデルの根本的な再構築を伴う。以前はホテル資産の再生やWeb3コンサルティングなどを手掛けていたが、現在はビットコインを財務資産とする企業へと姿を変えた。

同社の経営陣は、ビットコインを正規の財務資産クラスとして強く信頼している。当初は2025年末までに1万BTC、2026年までに2万1000BTCという目標を掲げていたが、これを大幅に上方修正した。新たな目標は2025年末までに3万BTC、2026年までに10万BTCと、その意欲は明らかだ。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
続きを読む
