メタプラネット、916億円のビットコイン購入｜世界4位に浮上
日本の投資会社メタプラネットは1日、ビットコイン（BTC）を5268枚追加取得し、保有総量が3万823BTCに達した。
取得額は916億円で、1BTCあたりの平均価格は1740万円となる。
同社のサイモン・ゲロヴィッチCEOによると、この取得により世界で4番目に大きなビットコインを保有する上場企業となった。
世界4位のBTC保有企業に浮上
メタプラネットが1日に公式Xアカウントで公開した発表によると、今回の購入でビットコイン総保有量は3万823BTCに達した。
同社の公式ウェブサイトで公開された企業分析では、ビットコインの平均取得単価は10万7911ドルで、総取得費用は33億3000万ドルに及ぶと報告されている。
Bitcoin Treasuriesのデータによると、主要なビットコイン保有企業はストラテジー、MARAホールディングス、XXIと続き、メタプラネットが4位に位置する。
この取引は、2025年9月21日に発表された6億3200万ドル相当のビットコイン取得に続くもので、同社にとって2度目の大規模購入となった。
ビットコイン関連ニュース
注目記事
in numbers
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム