メタプラネット、916億円のビットコイン購入｜世界4位に浮上

日本の投資会社メタプラネットは1日、ビットコイン（BTC）を5268枚追加取得し、保有総量が3万823BTCに達した。

取得額は916億円で、1BTCあたりの平均価格は1740万円となる。

同社のサイモン・ゲロヴィッチCEOによると、この取得により世界で4番目に大きなビットコインを保有する上場企業となった。

世界4位のBTC保有企業に浮上

メタプラネットが1日に公式Xアカウントで公開した発表によると、今回の購入でビットコイン総保有量は3万823BTCに達した。

同社の公式ウェブサイトで公開された企業分析では、ビットコインの平均取得単価は10万7911ドルで、総取得費用は33億3000万ドルに及ぶと報告されている。

Bitcoin Treasuriesのデータによると、主要なビットコイン保有企業はストラテジー、MARAホールディングス、XXIと続き、メタプラネットが4位に位置する。

この取引は、2025年9月21日に発表された6億3200万ドル相当のビットコイン取得に続くもので、同社にとって2度目の大規模購入となった。

