BTC $119,035.32 -0.87%
ETH $4,396.84 2.55%
SOL $177.69 -0.40%
BNB $812.74 1.37%
XRP $3.18 -0.13%
DOGE $0.22 -1.63%
SHIB $0.000013 -0.19%
PEPE $0.000011 -0.70%
Cryptonews ビットコインニュース

メタプラネット、BTC追加購入で世界6位の保有企業に浮上

ビットコイン(BTC)
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
ビットコインのロゴと日本の国旗が融合した未来的なイメージ

日本の投資会社メタプラネットは12日、518ビットコイン（BTC）を追加購入した

今回の購入額は約6140万ドル（約90億8700万円）に上る。この追加取得により、同社の暗号資産（仮想通貨）の総保有量は18,113 BTCに達した。この結果、メタプラネットは企業のビットコイン保有量ランキングにおいて、世界第6位の地位を確保したことになる。

同社の動きは、日本の金融市場において仮想通貨を主要な資産クラスとして扱う先進的な事例として注目されている。企業の財務戦略にビットコインを組み込むという決断は、国内外の投資家から大きな関心を集めている。

BTC追加購入で世界有数の保有企業へ

メタプラネットによる今回のビットコイン購入は、同社が推進する積極的な資産形成戦略の一環である。同社はこれまでも段階的にビットコインを買い増しており、企業の財務基盤を強化するための手段としてその価値を高く評価している。

世界的に見ると、企業のビットコイン保有は米国のソフトウェア企業マイクロストラテジーが圧倒的な首位を維持している。しかし、メタプラネットの急速な買い増しペースは、アジア市場における機関投資家の動向を示す重要な指標と見なされている。

日本国内の企業がこれほど大規模なビットコイン保有を行う例はまだ少なく、メタプラネットは市場の先駆者としての役割を担っている。この動きは、伝統的な金融資産に加え、デジタル資産をポートフォリオに組み入れることの有効性を示すものだ。

2027年へ向けた野心的な長期目標

メタプラネットの戦略は、短期的な価格変動に左右されるものではなく、長期的な視点に基づいている。同社は、2027年末までに総保有量を210,000 BTCまで引き上げるという、極めて野心的な目標を公にしている。

この目標は現在の保有量の10倍以上に相当し、達成には継続的かつ大規模な資金計画が必要となる。この大胆な戦略の背景には、法定通貨、特に日本円の価値が長期的に下落するリスクへの備えがある。

インフレヘッジや価値の保存手段として、ビットコインに大きな潜在的価値を見出しているのだ。このような戦略は、将来性を見据えた仮想通貨投資の一例として注目される。

メタプラネットの先進的な取り組みは、他の日本企業が自社の資産戦略を見直す上で重要な示唆を与える可能性がある。企業の準備資産としてビットコインを採用する流れが、今後日本国内で本格化するかどうかが市場の大きな焦点となるだろう。

機関投資家による仮想通貨市場への参入は、市場全体の信頼性を高め、価格の安定に寄与する要因となり得る。メタプラネットの動向は、今後の日本のデジタル資産市場の未来を占う上で、引き続き注視されるべき重要な事例である。

今日の仮想通貨ニュース

ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,188,446,842,969
7.31
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.

注目記事

Industry Talk
ソラナ今後の価格予測、1000ドル追加の価値｜期待のBTC関連銘柄
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 23:11:41
ブロックチェーンニュース
ド・クォン氏、詐欺罪で有罪答弁か｜テラ崩壊事件の責任
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 23:08:43
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Crypto News Japanライター。CryptoKittiesをきっかけにWeb3の世界に没頭。ブロックチェーンゲームDecentralandや米大手企業のゲームエンジンローカライズに携わる。最新の生成AI技術にも精通し、Web3とAIの融合による次世代デジタル革命を追求。現在英国ロンドンを拠点に活動中。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム