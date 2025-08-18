BTC $115,636.41 -2.07%
Cryptonews イーサリアムニュース

イーサリアムICO参加者、334.7 ETHを移動｜10年ぶりに活動

最終更新日: 
イーサリアムウォレットからブロックチェーン上で送金される様子

イーサリアム（ETH）の初期配布に参加したウォレットが16日、10年以上の休眠を経て送金を行った。アドレスは0x61b9で始まるウォレットで、2014年の初回販売（ICO）で334.7ETHを取得し、その後一度も動いていなかった。

このウォレットは、当初わずか104ドルを出資しており、当時の価格で取得したETHが現在では約148万ドル相当になっている。

送金時点でイーサリアムは、1ETHあたり4,422ドル付近で取引されていた。

10年を経て動いたICOウォレット

ブロックチェーン分析企業ルックオンチェーンLookonchainは、この動きを確認したと報告している。同社によると、資産を移動する前にテスト送金が行われていたことから、慎重に手続きが進められたとみられる。

公開情報によると、このウォレットはICO時に配布されたイーサリアムを受け取ってから、今回の送金まで一切活動がなかった。

資金は直接取引所ではなく「クリーンウォレット」に移されたため、直ちに売却につながる動きではないとみられているが、市場参加者はその後の動向を注視している。

