イーサリアムICO参加者、334.7 ETHを移動｜10年ぶりに活動
イーサリアム（ETH）の初期配布に参加したウォレットが16日、10年以上の休眠を経て送金を行った。アドレスは0x61b9で始まるウォレットで、2014年の初回販売（ICO）で334.7ETHを取得し、その後一度も動いていなかった。
このウォレットは、当初わずか104ドルを出資しており、当時の価格で取得したETHが現在では約148万ドル相当になっている。
送金時点でイーサリアムは、1ETHあたり4,422ドル付近で取引されていた。
10年を経て動いたICOウォレット
ブロックチェーン分析企業ルックオンチェーンLookonchainは、この動きを確認したと報告している。同社によると、資産を移動する前にテスト送金が行われていたことから、慎重に手続きが進められたとみられる。
公開情報によると、このウォレットはICO時に配布されたイーサリアムを受け取ってから、今回の送金まで一切活動がなかった。
資金は直接取引所ではなく「クリーンウォレット」に移されたため、直ちに売却につながる動きではないとみられているが、市場参加者はその後の動向を注視している。
