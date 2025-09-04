BTC $110,973.07 -0.52%
イーサリアムニュース

イーサリアム財団、1万ETH売却へ｜エコシステム開発に活用

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
イーサリアムのロゴから研究開発やコミュニティを示すアイコンへ光が流れる未来的なイメージ

イーサリアム財団は3日、エコシステム支援のための資金調達として、1万ETH（約4300万ドル）を売却する計画を明らかにした

売却は市場への影響を最小限に抑えるため、中央集権型取引所を通じて数週間にわたり小規模な注文で段階的に実施される。

売却で得られた資金は、イーサリアムエコシステム内の研究開発、コミュニティへの助成金、戦略的寄付に充当される予定だ。

財団は今回の売却について、市場変動に左右されることなく、継続的な開発支援を確保するための取り組みの一環と位置づけている。

財務管理戦略に基づく計画的な動き

今回の決定は、6月に正式化された財務管理戦略に沿ったものだ。仮想通貨市場のボラティリティに対応し、より安定的な資金調達メカニズムを確立する狙いがある。

財団はこれまでにも、一時的に助成金公募を停止するなど、価格変動への依存度を下げつつプロジェクトの質向上に注力してきた。

この戦略では、イーサリアムを法定通貨へ換金するための具体的なガイドラインが設けられており、過去にも同様の取引を実施。

7月にはシャープリンク・ゲーミングに対して2500万ドル相当のイーサリアムを売却したほか、総額1270万ドルの取引を2件行っている。

財団は、こうしたルールによって流動性を確保しつつ、透明性と予測可能性を高めることで、エコシステム支援を持続的に進めていく方針だ。

金融・経済ニュース
金融庁、暗号資産の二重規制撤廃を提案｜金商法へ一本化の方針
2025-09-02 19:28:17
,
筆者 Ikkan Kawade
相場分析
ソラナ急騰、ETFと機関投資家が強気を牽引｜今後の展開を予測
2025-09-03 11:32:28
,
筆者 Hideaki S.
ブロックチェーンニュース
ソフトバンク支援企業も参画、新レイヤー1「Somnia」正式公開
2025-09-04 11:03:59
,
筆者 Naoki Saito

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
