BTC $108,316.20 -2.99%
ETH $4,342.62 -2.71%
SOL $204.77 -4.46%
BNB $859.00 -1.76%
XRP $2.82 -4.28%
DOGE $0.21 -3.14%
SHIB $0.000012 -2.99%
PEPE $0.0000097 -3.29%
Cryptonews Industry Talk

機関投資家ら、約2528億円のソラナ保有｜買い時のETH系ミームコイン

アルトコイン
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約編集ガイドラインに同意したものとみなします。
企業によるソラナへの機関採用を象徴する、輝くソラナのロゴとデータストリーム。

Strategic SOL Reserveは28日、13の企業や機関が合計827万7000SOLを保有していることを明らかにした

これは、ソラナsol logo SOL -4.41%の総供給量の約1.44%に相当する。

これらの保有資産の評価額は約17億2000万ドルに上り、データ報告時のソラナの価格は1トークンあたり約215ドルで計算されている。

24h7d30d1yAll time

ソラナ今後の鍵を握る機関投資家の動向

ソラナの今後は、機関投資家の動向にかかっている。

現在、約58万5000SOLがネットワーク上でステーキングされており、年率6.86%の利回りを生み出している。

特にウぺクシー社、iSpecimen社、DeFi Development Corp社などが積極的にソラナの保有量を増やしており、市場の信頼が高まっていることを示唆している。

これは、ソラナのエコシステム開発やパフォーマンス指標への期待、そして比較的高利回りなステーキング報酬が背景にあると見られる。

保有量では、シャープス・テクノロジー社が約214万SOLを保有し、ウぺクシー社、DeFi Development Corp社がそれに続く。

これら上位5社で、機関投資家の総保有額の92.3%を占めている。

一方で、主要な保有企業3社は保有量を安定させており、目標水準に達した可能性も指摘されている。

このような機関の動きは、ソラナが企業向けのブロックチェーン基盤として信頼性を確立しつつあることを示している。

ソラナの新たな潮流、実用性を備えたミームコイン

「Wall Street PEPE」というテキストと、ドル記号のサングラスをかけたカエルのキャラクターをフィーチャーしたヘッダー画像。ソラナエコシステムでは、機関投資家による採用が進む一方で、個人投資家による新たな潮流も生まれている。

その代表が、ユーモアと実用性を兼ね備えたミームコイン、Wall Street Pepe（WEPE）だ。

当初はイーサリアムeth logo ETH -3.14%で展開されていたが、ソラナにも進出し、両チェーンの利点を活かすデュアルチェーン戦略を採用している。

ミームコインのWall Street Pepeは単なる投機対象ではない。

NFTコレクションの発表やコミュニティ向けのキャンペーンなど、エコシステムの拡大を積極的に行っている。

また、クロスチェーンスワップやステーキング機能も提供し、実用性を高めている。

セキュリティ監査もクリアしており、明確なロードマップを掲げるWall Street Pepeは、ソラナ上で新たな投資機会を求める個人投資家の関心を集めている。

従来のミームコインとは一線を画す次世代のプロジェクトとして、Wall Street Pepeの今後が注目されている。

Wall Street Pepeの購入は公式サイトから簡単にできる。

Wall Street Pepeを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,961,225,803,462
-5.96
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
機関投資家ら、約2528億円のソラナ保有｜買い時のETH系ミームコイン
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-30 05:40:00
ビットコインニュース
JPモルガン、ビットコインは割安と分析｜年末12.6万ドル予測
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-29 20:08:52
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム