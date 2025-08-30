機関投資家ら、約2528億円のソラナ保有｜買い時のETH系ミームコイン

Strategic SOL Reserveは28日、13の企業や機関が合計827万7000SOLを保有していることを明らかにした。

これは、ソラナ SOL -4.41%の総供給量の約1.44%に相当する。

これらの保有資産の評価額は約17億2000万ドルに上り、データ報告時のソラナの価格は1トークンあたり約215ドルで計算されている。

ソラナ今後の鍵を握る機関投資家の動向

ソラナの今後は、機関投資家の動向にかかっている。

現在、約58万5000SOLがネットワーク上でステーキングされており、年率6.86%の利回りを生み出している。

特にウぺクシー社、iSpecimen社、DeFi Development Corp社などが積極的にソラナの保有量を増やしており、市場の信頼が高まっていることを示唆している。

これは、ソラナのエコシステム開発やパフォーマンス指標への期待、そして比較的高利回りなステーキング報酬が背景にあると見られる。

保有量では、シャープス・テクノロジー社が約214万SOLを保有し、ウぺクシー社、DeFi Development Corp社がそれに続く。

これら上位5社で、機関投資家の総保有額の92.3%を占めている。

一方で、主要な保有企業3社は保有量を安定させており、目標水準に達した可能性も指摘されている。

このような機関の動きは、ソラナが企業向けのブロックチェーン基盤として信頼性を確立しつつあることを示している。

ソラナの新たな潮流、実用性を備えたミームコイン

ソラナエコシステムでは、機関投資家による採用が進む一方で、個人投資家による新たな潮流も生まれている。

その代表が、ユーモアと実用性を兼ね備えたミームコイン、Wall Street Pepe（WEPE）だ。

当初はイーサリアム ETH -3.14%で展開されていたが、ソラナにも進出し、両チェーンの利点を活かすデュアルチェーン戦略を採用している。

ミームコインのWall Street Pepeは単なる投機対象ではない。

NFTコレクションの発表やコミュニティ向けのキャンペーンなど、エコシステムの拡大を積極的に行っている。

また、クロスチェーンスワップやステーキング機能も提供し、実用性を高めている。

セキュリティ監査もクリアしており、明確なロードマップを掲げるWall Street Pepeは、ソラナ上で新たな投資機会を求める個人投資家の関心を集めている。

従来のミームコインとは一線を画す次世代のプロジェクトとして、Wall Street Pepeの今後が注目されている。

Wall Street Pepeの購入は公式サイトから簡単にできる。