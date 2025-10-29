レイヤー1競争激化、HYPE・BNB躍進の裏で動き出す新プロジェクト

ハイパーリキッド（HYPE）は28日、1日で2000万ドルを超えるネットワーク手数料を創出し、主要ブロックチェーンの中で首位を獲得した。

2025年以降、レイヤー1ブロックチェーン間の手数料競争は激化し、その勢力図が大きく塗り替えられている。

現在、ハイパーリキッドとバイナンスコイン（BNB）の2つで全体の手数料の60％以上を占めている一方で、年初に50％超のシェアを誇っていたソラナ（SOL）は、10月時点でわずか9％にまで低下した。

デリバティブ取引が牽引するBNBの成長

この市場再編の背景には、デリバティブ取引の急拡大がある。ミームコイン取引や単純なトークン送金に比べ、1件あたりの手数料が高く、ネットワーク全体の収益を押し上げている。

ハイパーリキッドの手数料収入は、2024年10月の240万ドルから2025年10月には4100万ドルへと約16倍に増加した。プラットフォームの年間収益は3億ドルを突破し、無期限先物を扱う分散型取引所市場において60％以上のシェアを確保している。

一方で、BNBはバイナンスアルファやバイナンスウォレット経由のユーザー流入によってネットワーク活動が活発化した。現在、BNB上の全トランザクションの約3分の2が取引関連で構成されており、手数料の競争力が流動性確保の鍵を握っている。

ソラナの今後を占う上でも、このようなネットワーク間の手数料競争は無視できない動向だ。

手数料削減競争とBNBの今後の戦略

BNBは、2025年初頭から積極的な手数料削減策を進めている。2024年4月にはガス料金を3Gweiから1Gweiへ、さらに5月には0.1Gweiへと段階的に引き下げ、結果として取引コストを約75％削減した。

手数料競争が激化する中、2025年9月には新興プラットフォームのAsterが、1日あたりのオンチェーン取引所収益でハイパーリキッドを上回ったと報じられている。これを受け、BNBのバリデーターは最低ガス価格を0.05Gweiまで引き下げる新提案を提出した。

この提案の目的は、平均取引コストを約0.005ドルに抑え、ソラナやベース（BASE）など競合ネットワークに対抗することにある。提案文では、「ステーキング年利が0.5％を上回る限り、BNBチェーンは可能な限り低いガス料金を維持すべきである」と明記されている。

また、BNB自体への市場注目度も高まっており、これが同チェーンが1日あたり収益でトップクラスに位置する要因の一つとなっている。この動向は、DeFiエコシステムの成熟と競争環境の変化を象徴していると言える。

ビットコインの新たな可能性を拓く新興プロジェクト登場

主要ブロックチェーンが激しい手数料競争を繰り広げる中、既存の課題を根本から解決しようとする新たなプロジェクトが台頭している。

その代表例が、ビットコイン（BTC）のレイヤー2スケーリングソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコインは最も信頼性の高いブロックチェーンとして広く認知されている一方で、スケーラビリティの制限、高額な取引手数料、そしてスマートコントラクト機能の欠如といった課題を長年抱えてきた。

Bitcoin Hyperは、ソラナ仮想マシン（SVM）を採用することで、これらの課題を技術的に克服することを目指している。

これにより、ビットコインネットワーク上で高速かつ低コストなトランザクションが実現し、従来は不可能だったスマートコントラクトの実行も可能になるとされている。

その結果、ビットコインは「価値の保存手段」にとどまらず、「分散型アプリケーション（dApp）を支える実行基盤」へと進化する可能性を秘めている。

現在進行中のプレセールでは、これまでに総額2500万ドルを超える資金を調達しており、プロジェクトへの市場の関心と期待の高さがうかがえる。

主要ブロックチェーン間での手数料競争が激化する中、Bitcoin Hyperのような革新的な取り組みが、次世代の暗号資産市場でどのような役割を果たすのか、今後の展開に注目が集まっている。