Industry Talk

イーサリアム、高値更新後に停滞｜急騰中のアルトコイン3選とは？

イーサリアム(ETH)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
静止するイーサリアムのシンボルが描かれた未来的な金融イメージ

イーサリアム（ETH）はこのほど、8月末に4,946ドルの最高値を更新して以来、値を上げることに苦戦している。

ETH価格は、過去1週間ベースで-6.26%、過去1ヶ月ベースで-9.35%となっている。

一方で、ハイパーリキッド（HYPE）、アバランチ（AVAX）、Aster（ASTER）といったアルトコインが急騰を見せている。

また、このようなアルトコインの急騰を受け、新しい暗号資産（仮想通貨）への期待も高まっている。

HYPE：60ドルの節目に迫る

HYPEは18日、以前の抵抗線であった57ドルを突破し、過去最高値である59.39ドルを記録した。

記事執筆時点ではわずかに調整しているものの、60ドルの節目に迫っている。

このような急騰は、ハイパーリキッドの預かり資産（TVL）の急増と一致している。

同プラットホームのTVLは、過去最高の27億ドルに達し、9月だけで約3億ドル増加した。

比較として、同期間にリップル（XRP）が追加した資産はわずか1,300万ドルだった。

HYPEはXRPLの20倍以上の資金を集めており、これは大規模な資本流入とエコシステムの活況を示唆している。

また、ハイパーリキッドが競合のレイヤー1ブロックチェーンとして存在感を示していることを意味する。

ステーブルコインのUSDCを発行するサークル社が、ステークホルダーとして参加し、HyperEVM上でネイティブUSDCが利用可能になった。

その結果、分散型取引所（DEX）における取引高は前月比87%増の13億ドルに急増した。

一方で、イーサリアムの取引高は同期間に42%減少し、トレーダーがイーサリアムよりもハイパーリキッドで活発に取引していることがわかる。

AVAX：ネットワーク利用の活況

AVAXは、過去1週間で+7.3%、過去1ヶ月では+28.13%の上昇を見せている。これは、アバランチ初のデジタル資産保管（DAT）設立への期待の高まりやネットワーク利用の活況などが影響している。

アバランチは8月、分散型取引所（DEX）における取引高が2022年以来の最高水準に達した。

ネットワークは同月に120億ドルのDEX取引高を処理し、9月もすでに90億ドルを超えている。

また、ネットワーク上のTVLは過去6ヶ月で100%以上増加している。

ASTER：週間で1,800%超の上昇

新しい分散型無期限先物取引所のネイティブトークンASTERは、過去1週間で1800%を超える価格上昇を記録している。

この急騰により、24時間取引高は75.34%増の2億9,077万ドルとなり、AVAX、スイ（SUI）、カルダノ（ADA）、トロン（TRX）などを上回りトップ10入りを果たしている。

同トークンは9月17日頃にトークン生成イベントを経て公開市場での取引が開始され、直後から価格が急騰した。9月19日には前日比で54.29%上昇し、価格は約0.9271ドルに達した。

このような価格上昇した最大の要因は、世界最大級の仮想通貨取引所であるバイナンスへの上場だ。

これにより、トークンの知名度と流動性が飛躍的に向上した。また、プラットフォームの機能を高めるDEXの主要なアップグレードも後押しとなった。

ビットコインL2「Bitcoin Hyper」が話題に

HYPE、AVAX、ASTERのようなアルトコインが機能拡張で注目を集める一方、仮想通貨の元祖であるビットコイン（BTC）のエコシステムにも革新の波が訪れている。

中でも、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper （HYPER）は、大きな期待を集めているプロジェクトの一つだ。

同プロジェクトは、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、ビットコインの堅牢性を維持しつつ、高速なトランザクション処理とdApps開発の効率化を目指している。

その期待感は、仮想通貨HYPERのプレセールの成功にも表れており、執筆時点までに1700万ドル以上を調達している。

一部のアナリストからは、HYPER価格は今後10倍から100倍の成長を遂げる可能性も指摘されており、次世代の成長を牽引するプロジェクトとして期待が高まっている。

ビットコインの有用性を飛躍的に高める可能性を秘めたこれらの新しい試みは、今後の暗号資産市場全体の成長を占う上で見逃せない存在となりそうだ。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

