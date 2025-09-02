gumi、25億円分のXRP購入へ｜ブロックチェーン事業を本格化

株式会社gumiは29日、取締役会で25億円相当のリップル（XRP）の購入を決議した。

ブロックチェーン事業強化の一環

gumiはモバイルオンラインゲーム事業に加え、ブロックチェーン関連事業を成長の柱に据えている。

今回のリップル購入は、これらの事業拡大の一環として実施されるものだ。



購入期間は9月から2026年2月までを予定している。

同社は保有する暗号資産（仮想通貨）について、四半期ごとに時価評価を行う方針を示した。

gumiの公式サイトによると、同社は非中央集権とデジタルデータの資産化で、新たな経済圏を構築することを目指している。

ブロックチェーンゲームの開発やノード運用に注力している。

エコシステム参画による収益拡大が狙い

gumiは今回の購入目的を単なる価格上昇期待ではないと説明している。

国際送金ネットワークの中核を担うリップルのエコシステムに参画し、金融領域での収益機会を拡大する戦略的な取り組みだ。

この判断の背景には、2月のビットコイン（BTC）購入の実績がある。

同社は10億円相当のビットコイン購入を決議し、6月までに80.352BTCの取得を完了していた。

取得したビットコインは、ステーキングプロトコルBabylonで運用されている。

これにより、ステーキング収益と資産価値上昇の両方を狙う戦略をすでに実行している。

さらに、6月には筆頭株主のSBIホールディングスと共同で仮想通貨運用ファンドを組成する方針も明らかにしている。

子会社gC Labsが事業主体となり、外部資金を対象とした運用ビジネスへの本格参入を目指す。

ビットコインとリップルの二軸で戦略展開

今回のリップル購入は、上半期に実施したビットコイン取得に続く第二弾と位置付けられる。

これにより、ビットコインとリップルの二軸で仮想通貨戦略を展開する方針が明確になった。

gumiはリップルを、単なる資産としてではなく、そのエコシステムへの参加を通じたビジネス拡大の手段と捉えている。

同社の方針は、グローバル規模での有力企業への投資を実行する戦略とも一致する。

保有する仮想通貨については、四半期ごとに時価評価を実施し、財務面での透明性を確保する姿勢を示している。

取締役会はブロックチェーン関連事業を成長事業の柱と位置付けており、今後も金融領域での事業強化を進める方針だ。