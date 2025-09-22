ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判

暗号資産アナリスト Hideaki S. 
監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト
最終更新日: 9月 22, 2025

ゲイリー・ゲンスラー前米証券取引委員会（SEC）委員長は17日、トランプ政権下で自身の暗号資産（仮想通貨）政策が覆されていることについて、見解を述べた。

CNBCのインタビューで、後任のポール・アトキンスSEC委員長がゲンスラー氏の政策を多く覆していることに関する質問を受け、ゲンスラー氏は仮想通貨規制に関して「正しい判断を下した」と主張。

同氏はトランプ大統領の就任に伴い、2025年1月20日にSECを去った。

ゲンスラー時代の執行による規制

ゲンスラー氏が率いたSECは、仮想通貨に対して強硬な執行規制を採用。このアプローチの下で、バイナンスやコインベース、リップルなど、多くの主要な仮想通貨企業に対して訴訟が提起された。

同氏は自らの仮想通貨規制について「非常に投機的でリスクの高い資産である」と繰り返し強調し、投資家保護を最優先として規制を推進した。

ゲンスラー氏のアプローチは、一貫して証券法に基づく厳格な枠組みを適用し、特定のデジタル資産を証券として扱う解釈を強化した。

しかし、この戦略に対しては、業界からは不透明な規制環境を生んだとして批判の声も上がった。

法律専門家によると、ゲンスラー氏のSECは明確な規制の枠組みを示さないまま、デジタル資産に関する解釈を拡大し、仮想通貨企業に法的な不確実性をもたらしたと指摘されている。

一方で、ゲンスラー氏は詐欺的な行為への取り組みを強調しており、特にサム・バンクマン・フリード氏に言及。「彼は一人ではなかった」と語り、業界内の不正行為に対する厳格な執行を正当化した。

ゲンスラー氏は自身の在任期間を誇りに思い、投資家保護に努めたことを強調している。

トランプ政権下での180度の方針転換

トランプ政権のSECは、ゲンスラー氏の方向性を根本的に転換した。

アトキンス委員長は「証券に該当するトークンはほとんどない」と宣言し、仮想通貨ETFの上場基準の合理化を導入した。

さらに、アトキンス氏が率いるSECは、ゲンスラー氏が開始した複数の注目度の高い仮想通貨関連の執行訴訟を取り下げている。

この政策転換は仮想通貨分野にとどまらない。トランプ大統領が最近提案した、米国企業の四半期報告義務を年2回に変更する案もその一例だ。

ゲンスラー氏はこの変更案について、「報告が年4回から2回になれば、市場はより不安定になるだろう」とCNBCの番組内で批判した。

バイデン政権下のSECがハウィーテストに基づき積極的な執行措置を通じて投資家保護を優先したのに対し、トランプ政権下のSECは市場の革新と規制負担の軽減を重視。両政権の規制哲学の根本的な違いが浮き彫りになっている。

SEC退任後、ゲンスラー氏はマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院の教職に復帰している。

業界の観測筋は、同氏が自身の規制アプローチを公に擁護し続けていることは、将来の政権で再び影響力を取り戻すことを見越している可能性を示唆しており、仮想通貨市場参加者にとって規制の不確実性が続く要因となっていると見ている。

このような状況下、投資家は信頼できる仮想通貨取引所の利用や、慎重な情報収集がより一層重要となる。