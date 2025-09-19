AI予測、100倍期待の銘柄4選｜ビットコイン今後の展望は？

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 監修 Shunsuke Saito 編集長



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。 最終更新日: 9月 19, 2025

暗号資産（仮想通貨）全体の時価総額は19日、過去24時間で2.29%上昇し、約4.21兆ドル台で推移している。

先日のFRBによる0.25%利下げ発表後、一時ビットコイン BTC +1.50%は11万5000ドルを割ったものの、その後は価格を回復させている。

このような中、GoogleのAI、Geminiは、2025年に100倍の成長を遂げる可能性のある4つの暗号資産（仮想通貨）銘柄を予測した。

Avantis、Baseチェーン基盤の分散型デリバティブ取引所

AIが最初の候補として挙げたのはAvantis（AVNT）だ。

これはイーサリアム ETH +1.64%レイヤー2のBase上で人気のDeFiプロジェクトで、仮想通貨や為替、コモディティなどのデリバティブ取引をウォレットから直接行える。

最大の特徴は、最大500倍のハイレバレッジ取引を、利益が出た場合にのみ手数料が発生するゼロフィー・パーペチュアルモデルで提供している点だ。

これにより、トレーダーはコストを抑えつつ多様な市場へアクセスできる。

流動性提供者は、リスク許容度に応じて異なるトランシェにUSDコイン（USDC）を供給し、取引手数料やトレーダーの損失から収益を得る。

AVNTトークンはガバナンス投票権、ステーキング報酬、取引手数料の割引といった実用性を持ち、プロジェクトの成長とホルダーの利益を一致させる役割を担う。

これまでに4万人以上のトレーダーが総額220億ドルの取引を行った実績を持つ。

Union、ゼロ知識証明を活用した次世代の相互運用性プロトコル

次にUnion（U）だ。

これはブロックチェーン間でデータを高速転送するための相互運用性プロトコルだ。

その核心技術は、仲介者を信頼する必要がないゼロ知識証明の活用にある。

多くのブリッジが中央集権的な管理者やマルチシグに依存するのに対し、Unionは暗号学的証明によってチェーン間のコンセンサスを検証し、分散性とセキュリティを両立させる。

EVMやSVMなど、あらゆる実行環境でネイティブに動作するのが特徴で、開発者はどんなチェーンにも直接統合できる。

Geminiは、ブロックチェーンの断片化という喫緊の課題に取り組む姿勢と、現在の時価総額が2580万ドルと比較的低い点を指摘している。

これが100倍成長の可能性を秘めているとの見方を示した。

Bitcoin Hyper、ビットコイン今後の経済圏を拡大する高速レイヤー2

3番目の候補はBitcoin Hyper（HYPER）だ。

このプロジェクトはビットコインのレイヤー2ソリューションとして設計された。

ビットコインの強固なセキュリティと、高速・低コストな取引やスマートコントラクト機能を両立させることを目指している。

ホワイトペーパーによると、技術的基盤として、ソラナ SOL +4.01%の仮想マシンを採用している。

これにより、ビットコインネットワーク上でこれまで困難だったDeFi、NFT、GameFi、決済といった多様なアプリケーションの展開を可能にする。

これは、ビットコイン今後の動向に影響を与えると見込まれている。

HYPERトークンは、ネットワーク手数料の支払いやステーキング、ガバナンス投票に使用されるユーティリティトークンとして設計されている。

現在進行中のプレセールでは既に1600万ドル以上を集めており、公式サイトからBitcoin Hyperの購入は可能だ。

Geminiは、この勢いとビットコイン経済圏を拡張するという基本理念が100倍の成長をもたらす可能性があると分析している。

Bitcoin Hyperの今後の動向に注目が集まっている。

PEPENODE、史上初のMine-to-Earnを実装したミームコイン

最後に挙げられたのはPEPENODE（PEPENODE）だ。

これはぺぺコイン（PEPE）をテーマにしたトークンで、マイニングして稼ぐ仕組みを持つ初のミームコインとして設計されている。

ホワイトペーパーによると、高価な物理的ハードウェアを必要とせず、ブラウザ上で完結する仮想マイニングゲームを特徴としている。

利用者はPEPENODEトークンでマイナーノードを購入・アップグレードし、仮想的な採掘力を生成することでPEPEなどの報酬を得る。

ゲーム内でノード強化に使用されたトークンの70%は焼却され、供給量が継続的に減少するデフレモデルを採用している。

また、プレセール購入者は年率1066%を超える利回りで即時ステーキングを開始することも可能だ。

プレセール開始から数週間で120万ドルを調達しており、PEPENODEの今後に期待が寄せられている。

PEPENODEの購入は、公式サイトからETHやテザー（USDT）を利用して可能だ。