ドージコイン、ETF承認で20%上昇｜DOGE系ミームコインが浮上
ドージコイン DOGE -10.08%は15日、月間で約20.2%上昇し、約0.28ドル台で推移している。
暗号資産（仮想通貨）の専門トレーダーが、ドージコインの価格は非常に良好に見えるとの強気な見解を示した。
現在の市況は同通貨にとって有利であり、この勢いは無視すべきではないトレンドだと指摘している。
同トレーダーは、現在のチャートは見過ごすべきではないものだと警告している。
米国でのETF承認が後押しするドージコイン今後
専門家が楽観的な見方をする第一の理由は、米国で初となるドージコインのETFが近くローンチされることだ。
このドージコインETFは11日に取引が開始される予定だ。
米国市場でETFが提供されることで、このミームコインは新たな正当性を獲得し、伝統的な投資家からの認知度も高まる。
これにより、市場への参加がより容易になると考えられる。
新しい金融商品が市場に登場すると、通常は新たな資本が流入し、取引活動の活発化や価格変動の拡大につながる。
専門家は、これがドージコイン今後にとって新たな普及段階の始まりになる可能性があると述べている。
ETFを通じてドージコインへのアクセスが向上すれば、流動性が深まり、価格の動きがより力強くなる可能性がある。
専門家は、米国市場への上場は一種の承認印となり、新たな勢いのきっかけになり得ると強調した。
金利引き下げとアルトコイン市場回復がドージコインに与える影響
専門家が強気な見通しを持つ第二の理由は、より広範なマクロ経済状況にある。
同氏は約1週間後に金利の引き下げが始まると指摘している。
金利が低下すると、より高いリターンを求める投資家が低利回りの選択肢から資金を移すため、仮想通貨のようなリスク資産の魅力が高まる傾向がある。
同時に、専門家は複数のアルトコインが回復し始めていることにも注目している。
アルトコインが一斉に上昇する局面では、市場全体がより健全で安定しているように見える。
これらの要因を総合し、専門家はドージコインの見通しは非常に有望であり、その勢いは本物であるとの見解を崩していない。
期待が波及する新たなミームコインMaxi Doge
ドージコイン市場の活況は、エコシステム全体に好影響を与え、関連する新しいミームコインにも注目が集まっている。
その中でも特に投資家の関心を集めているのが、ドージコインの、より大きく、よりすごい兄弟をコンセプトに掲げるMaxi Doge（MAXI）だ。
ホワイトペーパーによれば、ジムカルチャーと仮想通貨を融合させたユニークなライフスタイル・トークンとして設計されている。
現在進行中のプレセールではすでに210万ドルの資金調達を達成したと報じられており、その期待の高さがうかがえる。
現在、約0.0002575ドルでMaxi Dogeの購入は可能だ。
プレセールの進行と共に段階的な引き上げが予定されている。
特に注目すべきは、初期参加者に対して年率147%という高い利回りを提示するステーキング報酬だ。
これは長期保有を促す強力なインセンティブとして機能している。
ドージコインETFへの期待感が高まる中で、その相乗効果を狙う投資家から、Maxi Dogeの今後に熱い視線が注がれている。
このようなステーキングは、DeFiにおける一般的な投資手法の一つである。Maxi Dogeを見てみる