BTC $114,826.44 -0.96%
ETH $4,522.87 -2.63%
SOL $235.16 -4.65%
BNB $916.84 -1.92%
XRP $2.98 -3.18%
DOGE $0.26 -8.52%
SHIB $0.000013 -5.98%
PEPE $0.000010 -7.39%
Cryptonews Industry Talk

ドージコイン、ETF承認で20%上昇｜DOGE系ミームコインが浮上

ドージコイン(DOGE) ミームコイン
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ドージコインのシンボルである柴犬が、上昇する金融チャートを背景に前を向いているイラスト

ドージコインdoge logo DOGE -10.08%は15日、月間で約20.2%上昇し、約0.28ドル台で推移している

暗号資産（仮想通貨）の専門トレーダーが、ドージコインの価格は非常に良好に見えるとの強気な見解を示した。

現在の市況は同通貨にとって有利であり、この勢いは無視すべきではないトレンドだと指摘している。

同トレーダーは、現在のチャートは見過ごすべきではないものだと警告している。

Dogecoin (DOGE)
24h7d1y

米国でのETF承認が後押しするドージコイン今後

専門家が楽観的な見方をする第一の理由は、米国で初となるドージコインのETFが近くローンチされることだ。

このドージコインETFは11日に取引が開始される予定だ。

米国市場でETFが提供されることで、このミームコインは新たな正当性を獲得し、伝統的な投資家からの認知度も高まる。

これにより、市場への参加がより容易になると考えられる。

新しい金融商品が市場に登場すると、通常は新たな資本が流入し、取引活動の活発化や価格変動の拡大につながる。

専門家は、これがドージコイン今後にとって新たな普及段階の始まりになる可能性があると述べている。

ETFを通じてドージコインへのアクセスが向上すれば、流動性が深まり、価格の動きがより力強くなる可能性がある。

専門家は、米国市場への上場は一種の承認印となり、新たな勢いのきっかけになり得ると強調した。

金利引き下げとアルトコイン市場回復がドージコインに与える影響

専門家が強気な見通しを持つ第二の理由は、より広範なマクロ経済状況にある。

同氏は約1週間後に金利の引き下げが始まると指摘している。

金利が低下すると、より高いリターンを求める投資家が低利回りの選択肢から資金を移すため、仮想通貨のようなリスク資産の魅力が高まる傾向がある。

同時に、専門家は複数のアルトコインが回復し始めていることにも注目している。

アルトコインが一斉に上昇する局面では、市場全体がより健全で安定しているように見える。

これらの要因を総合し、専門家はドージコインの見通しは非常に有望であり、その勢いは本物であるとの見解を崩していない。

期待が波及する新たなミームコインMaxi Doge

ドージコイン市場の活況は、エコシステム全体に好影響を与え、関連する新しいミームコインにも注目が集まっている。

その中でも特に投資家の関心を集めているのが、ドージコインの、より大きく、よりすごい兄弟をコンセプトに掲げるMaxi Doge（MAXI）だ。

ホワイトペーパーによれば、ジムカルチャーと仮想通貨を融合させたユニークなライフスタイル・トークンとして設計されている。

現在進行中のプレセールではすでに210万ドルの資金調達を達成したと報じられており、その期待の高さがうかがえる。

現在、約0.0002575ドルでMaxi Dogeの購入は可能だ。

プレセールの進行と共に段階的な引き上げが予定されている。

特に注目すべきは、初期参加者に対して年率147%という高い利回りを提示するステーキング報酬だ。

これは長期保有を促す強力なインセンティブとして機能している。

ドージコインETFへの期待感が高まる中で、その相乗効果を狙う投資家から、Maxi Dogeの今後に熱い視線が注がれている。

このようなステーキングは、DeFiにおける一般的な投資手法の一つである。

Maxi Dogeを見てみる
イーサリアムニュース
イーサリアム財団、1万ETH売却へ｜エコシステム開発に活用
2025-09-04 18:35:22
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito
ビットコインニュース
BitMEX創設者、ビットコイン強気相場は2026年まで続くと主張
2025-09-14 15:51:41
,
筆者 Takayuki A.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,201,935,377,264
3.08
トレンドの仮想通貨
イーサリアムニュース
イーサリアム財団、1万ETH売却へ｜エコシステム開発に活用
2025-09-04 18:35:22
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito
ビットコインニュース
BitMEX創設者、ビットコイン強気相場は2026年まで続くと主張
2025-09-14 15:51:41
,
筆者 Takayuki A.

注目記事

Industry Talk
ドージコイン、ETF承認で20%上昇｜DOGE系ミームコインが浮上
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-15 18:30:00
Industry Talk
ウィズダムツリー、トークン化ファンドCRDTの提供開始
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-15 18:09:03
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム