ルービン氏、イーサリアム100倍予測｜期待のDOGE系ミームコイン

最終更新日: 9月 3, 2025

イーサリアム ETH +1.07%のジョセフ・ルービン共同創設者は8月31日、イーサリアムの価格が現在の水準から100倍に高騰する可能性があるとの予測を明らかにした。



同氏はXへの投稿で、この価格高騰により、イーサリアムがビットコイン BTC +2.59%を追い抜き、世界の金融基盤になるという見方を示した。

ルービン氏はイーサリアムを分散型トラストウェアの最強形態であり、最も価値のある信頼の商品と位置づけている。

伝統的な市場は、その潜在能力をまだ過小評価していると主張した。

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

イーサリアム今後の展望、ウォール街の基盤となる可能性

ルービン氏は、ウォール街がイーサリアムを基盤的な決済レイヤーとして採用するという大胆な予測を発表した。

これは、従来の金融機関のインフラが、イーサリアムに置き換わる可能性を示唆している。

同氏は、この移行には、金融機関がETHをステーキングし、レイヤー2ネットワークを展開する必要があると見ている。

JPモルガンやブラックロックといった大手金融機関の動きが、このトレンドを裏付けている。

さらに、現在の上昇相場が現物主導の買いによって支えられていることも、彼の予測の信憑性を高めている。

同氏は、他のアナリストの控えめな見通しに対し、全く強気さが足りないと反論している。

彼の予測は、これまでで最も強気な予測と評価されている。

この予測は、イーサリアムの市場動向に顕著な変化が見られる中で発表された。

同氏は、イーサリアムが今後、世界的な金融インフラへと移行する上で、スケーリングソリューションが極めて重要だと強調している。

AIとの融合が、分散型経済を加速させるとも指摘している。

イーサリアムだけではない？ミームコインに集まる熱狂

イーサリアムへの期待が高まる一方、短期的なリターンを求める投資家の熱狂はミームコイン市場にも向かっている。

中でも、ソラナ SOL +4.95%上でローンチされた新ミームコインMaxi Doge（MAXI）が注目されている。

ホワイトペーパーによると、ボディビルダーのドージキャラクターをマスコットに掲げ、独自のカルチャーを打ち出している。

Maxi Dogeは詐欺だという指摘も一部あるが、このプロジェクトは、プレセールで約170万ドルを調達している。

さらに、3万2000ドル相当を購入した大口投資家も現れ、その勢いを示している。

公式サイトを通じて、Maxi Dogeの購入は可能だ。

時価総額が小規模なため、アナリストは桁違いの成長ポテンシャルを指摘している。

このプロジェクトは、伝統的な実用性よりもコミュニティの熱量を重視する。

早期保有者には年利175%という高いステーキング報酬を提供し、取引大会を毎週開催するなど、参加を促す仕組みが充実している。

高リスク・高リターンを許容できる投資家にとって、Maxi Dogeは今後、仮想通貨市場の新たなトレンドとなる可能性がある。