ルービン氏、イーサリアム100倍予測｜期待のDOGE系ミームコイン
イーサリアム ETH +1.07%のジョセフ・ルービン共同創設者は8月31日、イーサリアムの価格が現在の水準から100倍に高騰する可能性があるとの予測を明らかにした。
同氏はXへの投稿で、この価格高騰により、イーサリアムがビットコイン BTC +2.59%を追い抜き、世界の金融基盤になるという見方を示した。
ルービン氏はイーサリアムを分散型トラストウェアの最強形態であり、最も価値のある信頼の商品と位置づけている。
伝統的な市場は、その潜在能力をまだ過小評価していると主張した。
イーサリアム今後の展望、ウォール街の基盤となる可能性
ルービン氏は、ウォール街がイーサリアムを基盤的な決済レイヤーとして採用するという大胆な予測を発表した。
これは、従来の金融機関のインフラが、イーサリアムに置き換わる可能性を示唆している。
同氏は、この移行には、金融機関がETHをステーキングし、レイヤー2ネットワークを展開する必要があると見ている。
JPモルガンやブラックロックといった大手金融機関の動きが、このトレンドを裏付けている。
さらに、現在の上昇相場が現物主導の買いによって支えられていることも、彼の予測の信憑性を高めている。
同氏は、他のアナリストの控えめな見通しに対し、全く強気さが足りないと反論している。
彼の予測は、これまでで最も強気な予測と評価されている。
この予測は、イーサリアムの市場動向に顕著な変化が見られる中で発表された。
同氏は、イーサリアムが今後、世界的な金融インフラへと移行する上で、スケーリングソリューションが極めて重要だと強調している。
AIとの融合が、分散型経済を加速させるとも指摘している。
イーサリアムだけではない？ミームコインに集まる熱狂
イーサリアムへの期待が高まる一方、短期的なリターンを求める投資家の熱狂はミームコイン市場にも向かっている。
中でも、ソラナ SOL +4.95%上でローンチされた新ミームコインMaxi Doge（MAXI）が注目されている。
ホワイトペーパーによると、ボディビルダーのドージキャラクターをマスコットに掲げ、独自のカルチャーを打ち出している。
Maxi Dogeは詐欺だという指摘も一部あるが、このプロジェクトは、プレセールで約170万ドルを調達している。
さらに、3万2000ドル相当を購入した大口投資家も現れ、その勢いを示している。
公式サイトを通じて、Maxi Dogeの購入は可能だ。
時価総額が小規模なため、アナリストは桁違いの成長ポテンシャルを指摘している。
このプロジェクトは、伝統的な実用性よりもコミュニティの熱量を重視する。
早期保有者には年利175%という高いステーキング報酬を提供し、取引大会を毎週開催するなど、参加を促す仕組みが充実している。
高リスク・高リターンを許容できる投資家にとって、Maxi Dogeは今後、仮想通貨市場の新たなトレンドとなる可能性がある。Maxi Dogeを見てみる