Industry Talk

ルービン氏、イーサリアム100倍予測｜期待のDOGE系ミームコイン

イーサリアム(ETH)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ウォール街の金融システムと融合するイーサリアムのロゴを表現した未来的なイメージ

イーサリアムeth logo ETH +1.07%のジョセフ・ルービン共同創設者は8月31日、イーサリアムの価格が現在の水準から100倍に高騰する可能性があるとの予測を明らかにした

同氏はXへの投稿で、この価格高騰により、イーサリアムがビットコインbtc logo BTC +2.59%を追い抜き、世界の金融基盤になるという見方を示した。

ルービン氏はイーサリアムを分散型トラストウェアの最強形態であり、最も価値のある信頼の商品と位置づけている。

伝統的な市場は、その潜在能力をまだ過小評価していると主張した。

イーサリアム今後の展望、ウォール街の基盤となる可能性

ルービン氏は、ウォール街がイーサリアムを基盤的な決済レイヤーとして採用するという大胆な予測を発表した。

これは、従来の金融機関のインフラが、イーサリアムに置き換わる可能性を示唆している。

同氏は、この移行には、金融機関がETHをステーキングし、レイヤー2ネットワークを展開する必要があると見ている。

JPモルガンやブラックロックといった大手金融機関の動きが、このトレンドを裏付けている。

さらに、現在の上昇相場が現物主導の買いによって支えられていることも、彼の予測の信憑性を高めている。

同氏は、他のアナリストの控えめな見通しに対し、全く強気さが足りないと反論している。

彼の予測は、これまでで最も強気な予測と評価されている。

この予測は、イーサリアムの市場動向に顕著な変化が見られる中で発表された。

同氏は、イーサリアムが今後、世界的な金融インフラへと移行する上で、スケーリングソリューションが極めて重要だと強調している。

AIとの融合が、分散型経済を加速させるとも指摘している。

イーサリアムだけではない？ミームコインに集まる熱狂

イーサリアムへの期待が高まる一方、短期的なリターンを求める投資家の熱狂はミームコイン市場にも向かっている。

中でも、ソラナsol logo SOL +4.95%上でローンチされた新ミームコインMaxi Doge（MAXI）が注目されている。

ホワイトペーパーによると、ボディビルダーのドージキャラクターをマスコットに掲げ、独自のカルチャーを打ち出している。

Maxi Dogeは詐欺だという指摘も一部あるが、このプロジェクトは、プレセールで約170万ドルを調達している。

さらに、3万2000ドル相当を購入した大口投資家も現れ、その勢いを示している。

公式サイトを通じて、Maxi Dogeの購入は可能だ。

時価総額が小規模なため、アナリストは桁違いの成長ポテンシャルを指摘している。

このプロジェクトは、伝統的な実用性よりもコミュニティの熱量を重視する。

早期保有者には年利175%という高いステーキング報酬を提供し、取引大会を毎週開催するなど、参加を促す仕組みが充実している。

高リスク・高リターンを許容できる投資家にとって、Maxi Dogeは今後、仮想通貨市場の新たなトレンドとなる可能性がある。

Maxi Dogeを見てみる
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
