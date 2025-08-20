BTC $113,471.49 -2.78%
Cryptonews Industry Talk

イーサリアム下落、買い時か？BTC系アルトコインは1000万ドル調達

イーサリアム(ETH)
下落を示すひびの入ったイーサリアムのロゴと、背景に表示されたチャート

イーサリアムeth logo ETH +0.23%は18日、4300ドル台から下落した

このことを受け、暗号資産（仮想通貨）市場全体で大規模な清算が発生した。

この動きにより、過去24時間で4億8700万ドル以上のロングポジションが清算され、多くのアルトコインが大幅な下落を記録している。

24h7d30d1yAll time

アルトコイン市場への影響と今後の見通し

CoinGeckoのデータによると、主要な仮想通貨も例外ではなく、イーサリアムは5.4%、ソラナsol logo SOL -0.12%は5.6%、カルダノada logo ADA +1.00%は6.2%それぞれ下落した。

ドージコインdoge logo DOGE -1.37%なども同様に値下がりを見せている。

アナリストはここ数週間の力強い上昇を受けた後では、これは極めて自然な反落に見えると指摘した。

ビットコインbtc logo BTC +0.14%の下落が引き金となり、アルトコインはより急激に反応したと分析した。

マクロ経済指標への警戒感、イーサリアムの今後

この連鎖的な清算は、21日に開催されるジャクソンホール経済シンポジウムを前に発生した。

一部のトレーダーは、この下落をシンポジウム前のリスク回避の動きと見ており、米FRBの動向に注目が集まっている。

アナリストは、イーサリアム今後の価格が4150ドル付近の支持線を維持できれば価格は上昇を再開すると予測している。

しかし、その支持線を下回った場合は、さらなる下落リスクがあると警告している。

このような市場の不安定さは、既存のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティといった根本的な課題を浮き彫りにする。

一方で、新たな技術的解決策への期待を高めている。

ビットコインを高速化、Bitcoin Hyperが拓く新たな可能性

こうした中、ビットコインの潜在能力を最大限に引き出すことを目指すプロジェクトとしてBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。

Bitcoin Hyperは、ビットコイン初のレイヤー2ブロックチェーンとして設計された。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンとゼロ知識ロールアップ技術を統合している。

これにより、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、取引速度を飛躍的に向上させ、手数料を削減することを目指す。

現在進行中のプレセールでは既に1000万ドル超を調達しており、初期参加者向けに高い利回りのステーキング機能を提供するなど、コミュニティの期待は大きい。

公式サイトから、プレセール中のBitcoin Hyperの購入が可能だ。

この試みは、ビットコインを単なる価値の保存手段から、DeFiや高速決済が可能なプラットフォームへと進化させる。

そのため、今後の仮想通貨市場における新たなトレンドとなる可能性を秘めている。

一方で、Bitcoin Hyperは詐欺ではないかという懐疑的な見方も存在し、その将来性には未知数の部分がある。

しかし、大きなリターンが見込める可能性も秘めており、多くの投資家がBitcoin Hyperの今後の動向に熱い視線を送っている。

Bitcoin Hyperを見てみる
