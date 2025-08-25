イーサリアムのガス代95％減少｜ETH系ミームコインが話題に

イーサリアム ETH -3.69%のネットワーク手数料であるガス代は16日、過去5年間で最も低い水準に達した。

データによると、16日には0.396gweiと2020年以来の最低値をつけ、17日には0.432gweiとわずかに上昇した。

この現象はイーサリアムの価格が史上最高値を更新する中で発生している。

資産価値の上昇と取引コストの低下が同時に起こる異例の市場状況となっている。

イーサリアム、価格高騰下でガス代は歴史的安値に

ドル換算で見ると、以前は最大86ドルかかっていたスワップ取引の平均コストは0.39ドルに低下した。

NFT取引の手数料も145ドルから0.65ドルへと大幅に減少している。

この期間、ネットワーク全体の平均手数料は約0.44ドルで安定し、2024年のアップグレード前と比較して95%の削減を達成した。

この変化は、イーサリアムが複数段階で実施してきた技術的進化の成果である。

2021年のロンドン・ハードフォークで導入されたEIP-1559の基本手数料メカニズムや、プルーフ・オブ・ステークへの移行、その後のプロトコル最適化が背景にある。

これらの改善により、ネットワークの経済モデルは根本的に変わった。

変動の激しいオークションベースの料金体系から、より予測可能な価格設定構造へと移行した。

新しいモデルでは、手数料の80～90%がバリデーターに支払われるのではなく、バーンされる。

イーサリアムの今後とレイヤー2の役割

手数料削減の主な要因は、Dencunアップグレードで導入されたEIP-4844だ。

これにより、データストレージが最適化され、レイヤー1ネットワークの混雑が緩和された。

現在、アービトラム（ARB）やオプティミズム（OP）、zkSync（ZK）といったレイヤー2ソリューションが、イーサリアムの総トランザクション量の47%を処理している。

これにより、メインネットの計算負荷を軽減しつつ、暗号技術による証明を通じて同等のセキュリティを維持することが可能になった。

ブロック構築の最適化やトランザクションのバッチ処理により、ネットワーク効率は2024年の水準と比較して最大70%向上した。

イーサリアムの価格高騰が、必ずしもオンチェーン活動の比例的な増加にはつながらなかった。

これは、利用者や開発者が、イーサリアムのセキュリティを維持しながら90～99%低い手数料を提供するレイヤー2ネットワークへ移行したためである。

また、週末や早朝の取引は手数料が平均25～40%低くなる傾向も、全体のコスト削減に寄与している。

レイヤー2エコシステムの急成長と今後の展望

レイヤー2エコシステムは急激な成長を遂げている。

預かり資産（TVL）は、アービトラムが387億5000万ドル、Baseが30億8000万ドルに達した。

2025年上半期には、BlastやMantleなどの新興プラットフォームも合計で35億ドルのTVLを獲得した。



同期間中、機関投資家や個人投資家はレイヤー2およびNFTプロジェクトに42億ドルを投じており、イーサリアムのスケーラビリティに対する信頼を示している。

イーサリアムの処理速度は毎秒30トランザクションと、ソラナ SOL -4.03%の3700TPSには及ばない。

しかし、レイヤー2により取引あたり0.0088ドルから0.0126ドルという低コストで高度なDeFiやNFT機能を実現し、複雑なスマートコントラクト実行における優位性を保っている。

一方、レイヤー2ネットワークはそれぞれ異なる分散化の度合いで運営されており、金融当局の監視対象となる可能性も浮上している。

11月に予定されるFusakaアップグレードでは、ガスリミットの引き上げとネットワーク効率のさらなる向上が見込まれる。

長期的には、フルのシャーディング実装により、イーサリアムは最終的に10万TPSの処理能力を目指す。

これらの開発は、他の低手数料ブロックチェーンとの競争が続く中、イーサリアムが今後、分散型アプリケーション分野での主導的地位を維持するための基盤となる。

イーサリアム基盤の新ミームコインTOKEN6900

イーサリアムとレイヤー2の発展が、新たな投資機会としてミームコインの台頭を後押ししている。

中でも、ユーモアとインターネットカルチャーを核に設計されたTOKEN6900（T6900）が話題だ。

ホワイトペーパーによると、このERC-20トークンは、過去に高リターンを記録したSPX6900へのオマージュとして、意図的に供給量を1つ多く設定する遊び心で人気を集めている。

現在進行中のプレセールは、終了まで残りわずか数日という段階で既に約250万ドルを調達している。

現在の価格は0.0071ドルで、公式サイトからTOKEN6900の購入は可能だ。

TOKEN6900は詐欺ではないかという声も一部で聞かれる。

しかし、著名な仮想通貨アナリストのClayBro氏は、TOKEN6900を注目すべき新規ミームコインの一つとして挙げ、その好調なプレセール実績に言及している。

また、保有者が受動的な収益を得られるステーキング機能を提供し、既に1億3900万以上のトークンがステーク済みだ。

調達資金の40%をマーケティングに充てる積極的な戦略も、コミュニティ拡大への期待を高める。

スマートコントラクト監査も完了しており、透明性の確保にも努めている。

プレセール終了が迫る中、イーサリアムエコシステムの次なる起爆剤となるか、TOKEN6900の今後の動向が注目される。