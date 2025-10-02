PUPPIES急騰、SHIB停滞｜イーサリアム基盤銘柄の今後は？

イーサリアム ETH +3.75%のヴィタリック・ブテリン共同創設者は28日、複数のミームコインを売却した。

この取引により、市場全体に動揺が走り一部のトークンは急落し、改めてミームコインの価格が個別の動きに左右されやすいという特性が浮き彫りとなった。

特にERC20トークンは約70％下落し、かつての柴犬コイン SHIB +4.20%の変動を想起させる展開となった。

犬系ミームコイン新旧対決、PUPPIES対SHIB

こうした市場環境の中、犬系ミームコイン市場では、新旧2つの通貨が対照的な動きを見せている。

驚異的な上昇率を記録するI love puppies（PUPPIES）と、巨大なエコシステムを築いたSHIBだ。

PUPPIESは過去7日間で261.2%という爆発的な価格上昇を記録した。

時価総額は約3391万ドルとまだ成長の余地を残しており、ハイリスク・ハイリターンを狙うトレーダーから熱い視線が注がれる。

XT.COMやユニスワップといった取引所で活発に取引されている点が特徴だ。

一方、SHIBは時価総額72億ドル超を誇る市場の重鎮だ。

単なるミームコインに留まらず、DEXのShibaswapを持つなどエコシステムは成熟している。

しかし、過去7日間の価格はほぼ横ばいで、市場平均を下回るパフォーマンスとなっている。

勢いのPUPPIESか、安定のSHIBか、評価は投資家の戦略によって分かれる。

イーサリアム今後を占う？PEPENODEが示す仮想マイニングの可能性

PUPPIESの急騰とSHIBの横ばいが示すようにミームコイン市場が新たな局面を迎える中、新たなミームコインPEPENODE（PEPENODE）が脚光を浴びている。

このプロジェクトは、イーサリアムチェーン上で仮想マイニングを行うマイン・トゥ・アーンを特徴としている。

従来の価格上昇頼みのミームコインとは一線を画す。

ユーザーはデジタルノードを通じてマイニングに参加し、取得トークンの一部は焼却され流通量が抑制される仕組みだ。

ブロックチェーン監査企業の審査も通過済みで、プレセールでは既に150万ドル近くを調達している。

公式ウェブサイトを通じてPEPENODEは購入することができる。

GameFi要素の強化も予定されており、イーサリアム今後の市場動向と共に、その展開がミームコインの新局面を拓くか注目される。

おすすめミームコインの一角として、PEPENODEの今後の成長が期待されている。