BTC $118,641.69 3.58%
ETH $4,340.18 4.16%
SOL $220.25 4.49%
BNB $1,025.45 1.06%
XRP $2.95 3.18%
DOGE $0.24 5.81%
SHIB $0.000012 4.32%
PEPE $0.0000097 4.28%
Cryptonews Industry Talk

PUPPIES急騰、SHIB停滞｜イーサリアム基盤銘柄の今後は？

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
PEPENODEのミームコインと仮想マイニングを象徴する未来的なイメージ

イーサリアムeth logo ETH +3.75%のヴィタリック・ブテリン共同創設者は28日、複数のミームコインを売却した

この取引により、市場全体に動揺が走り一部のトークンは急落し、改めてミームコインの価格が個別の動きに左右されやすいという特性が浮き彫りとなった。

特にERC20トークンは約70％下落し、かつての柴犬コインshib logo SHIB +4.20%の変動を想起させる展開となった。

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

犬系ミームコイン新旧対決、PUPPIES対SHIB

こうした市場環境の中、犬系ミームコイン市場では、新旧2つの通貨が対照的な動きを見せている。

驚異的な上昇率を記録するI love puppies（PUPPIES）と、巨大なエコシステムを築いたSHIBだ。

PUPPIESは過去7日間で261.2%という爆発的な価格上昇を記録した。

時価総額は約3391万ドルとまだ成長の余地を残しており、ハイリスク・ハイリターンを狙うトレーダーから熱い視線が注がれる。

XT.COMやユニスワップといった取引所で活発に取引されている点が特徴だ。

一方、SHIBは時価総額72億ドル超を誇る市場の重鎮だ。

単なるミームコインに留まらず、DEXのShibaswapを持つなどエコシステムは成熟している。

しかし、過去7日間の価格はほぼ横ばいで、市場平均を下回るパフォーマンスとなっている。

勢いのPUPPIESか、安定のSHIBか、評価は投資家の戦略によって分かれる。

イーサリアム今後を占う？PEPENODEが示す仮想マイニングの可能性

PUPPIESの急騰とSHIBの横ばいが示すようにミームコイン市場が新たな局面を迎える中、新たなミームコインPEPENODE（PEPENODE）が脚光を浴びている。

このプロジェクトは、イーサリアムチェーン上で仮想マイニングを行うマイン・トゥ・アーンを特徴としている

従来の価格上昇頼みのミームコインとは一線を画す。

ユーザーはデジタルノードを通じてマイニングに参加し、取得トークンの一部は焼却され流通量が抑制される仕組みだ。

ブロックチェーン監査企業の審査も通過済みで、プレセールでは既に150万ドル近くを調達している。

公式ウェブサイトを通じてPEPENODEは購入することができる。

GameFi要素の強化も予定されており、イーサリアム今後の市場動向と共に、その展開がミームコインの新局面を拓くか注目される。

おすすめミームコインの一角として、PEPENODEの今後の成長が期待されている。

Pepenodeを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,229,640,959,730
8.36
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
リップル2.5%上昇｜今後の成長余地とBTC関連L2がもたらす脅威
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-02 05:30:00
Industry Talk
ビットコイン資産2.2億円→88億円｜テレグラム創業者が売却しない理由
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-01 18:30:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム